Makeup | trucco semplice per stare in casa

L’emergenza Coronavirus ci ha rilegato in casa per la sicurezza di tutti. Ecco come realizzare un makeup semplice per essere curate ogni giorno anche se si è tra le mura domestiche.

Questo periodo storico non lo dimenticheremo facilmente e nessuno si aspettava di dover vivere un’esperienza come il contagio da Coronavirus nei nostri giorni. La quarantena prevista per tutti i cittadini, in diversi paesi del mondo, ci costringe per la sicurezza e la salute di tutti, a restare in casa cambiando tutte le abitudini e soprattutto le routine giornaliere.

La routine a cui nessuna donna dovrebbe rinunciare è quella del makeup, come consigliato anche da diversi psicologi. Il trucco ci fa sentire bene, ci regala un’immagine di noi frizzante e piacevole, anche in un momento così pesante per la nostra vita. Prenderci cura di noi stesse infatti, dona alla mente sicurezza, calma e soprattutto la certezza che durante le tantissime video chiamate che riempiono la giornata di tutti, parenti ed amici non abbiano un ‘crollo emotivo’ nel vedere quante occhiaie e brufoletti abbiamo.

Ecco come realizzare un makeup semplice e delicato, che assicuri alle donne di ogni età un aspetto fresco, solare e curato ogni giorno.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ciglia colorate: ecco la nuova moda make up che spopola sui social

Come realizzare un trucco semplice per stare in casa ed essere sempre curate e graziose

Restare in casa a causa del Coronavirus non significa certo restare tutto il giorno in pigiama, con il viso struccato e con un aspetto tutt’altro che curato. Ogni donna è chiamata a prendersi cura di se stessa, per amor proprio e perché farà bene alla sua anima, soprattutto in questo periodo così buio.

Ogni giorno è importantissimo svegliarsi con slancio, creare delle routine per prepararsi ad affrontare la giornata fra le mura domestiche con un sorriso. Guardarci allo specchio e scoprirci carine e curate sarà senza dubbio un primo passo importante per tutte, quindi diamo un calcio alla pigrizia e prepariamoci a realizzare un trucco semplice ma che ci doni un aspetto sano e piacevole.

La base per il viso

La prima cosa da fare sarà detergere il viso ed applicare una buona crema idratante. Una volta che la crema si sarà assorbita perfettamente, si potrà applicare un leggero tocco di fondotinta liquido o di BB Cream. Questo assicurerà alla pelle del viso un aspetto levigato e compatto.

Dopo aver steso il fondo, si potranno correggere le imperfezioni con l’aiuto di un correttore. Quelli in formulazione liquida assicureranno una copertura media e delicata. Si potrà applicare il correttore per nascondere occhiaie, macchie cutanee ed imperfezioni come i brufoli.

Se si ha la pelle secca, gli step per realizzare la base viso, potranno fermarsi a fondo e correttore, mentre se si ha una pelle grassa tendente al lucido, si potrà applicare un velo di cipria con un pennello da polveri.

Il blush sarà un ‘must have’ del trucco per stare in casa, perché regalerà un aspetto sano all’incarnato così come un tocco di illuminante sugli zigomi.

Il trucco occhi con l’ombretto

Per realizzare un trucco occhi perfetto per stare in casa, si potranno utilizzare un ombretto chiaro e luminoso da applicare sulla palpebra mobile e un taupe per mettere in evidenza la piega dell’occhio. Un poco di mascara e lo sguardo sarà magnetico.

Il trucco occhi con l’eye liner

Per enfatizzare lo sguardo con l‘eye liner, si potrà applicare un ombretto chiaro e luminoso sulla palpebra mobile e delineare la rima palpebrale superiore con una linea di eye liner molto delicata che finirà in una piccola codina sfumata verso l’esterno. Il mascara completerà il makeup in modo perfetto.

Il trucco occhi con la matita

Per chi ama la bordatura dell’occhio con la matita, si potrà scegliere una tonalità delicata come il marrone scuro per gli occhi scuri o un prugna per gli occhi chiari. La matita potrà essere applicata sulla rima palpebrale superiore, per un effetto delicato o anche su quella inferiore per un makeup completo. Se si hanno gli occhi piccoli è sconsigliato truccare la rima inferiore dell’occhio poiché tenderà a rimpicciolirlo ulteriormente. Il mascara completerà il look.

Il trucco labbra

Le labbra potranno essere delicate, con l’applicazione di un buon burro idratante, luminose con l’applicazione di un gloss nude o anche protagoniste, con l’applicazione di una tinta labbra del colore preferito. Perfette le nude ma anche i rosati per le bionde e le tinte aranciate per le more.

->>>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Prodotti e accessori indispensabili per un make up perfetto