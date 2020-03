Live Non è la d’Urso raddoppia: in onda due volta alla settimana...

Live Non è la d’Urso | La trasmissione di successo di Barbara d’Urso raddoppia il suo appuntamento settimanale

Il coronavirus ha fermato numerose trasmissioni, ma non riuscirà mai a fermare Barbara d’Urso.

Come riportato da Tv Blog, Live Non è la d’Urso andrà in onda due volte a settimana. La trasmissione di successo della bella conduttrice partenopea occupava il palinsesto della prima serata di domenica; ora, a causa dell’emergenza che il nostro paese sta affrontando ed il bisogno di avere principalmente programmi legati all’informazione, andrà in onda anche di martedì.

Barbara d’Urso, già impegnata quotidianamente con la diretta di Pomeriggio 5, ha accettato questa nuova sfida di andare due volte in onda in prima serata. Dopo di tutto: “Quando l’azienda chiama, io ci sono”.