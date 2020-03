Scopri quali sono i segni zodiacali più invidiosi e quali, invece, non lo sono quasi per niente.

L’invidia è un sentimento difficile da gestire e persino da riconoscere e accettare. Tutti, presto o tardi si trovano a sperimentarla e viverne gli effetti non è per niente piacevole. Che si tratti di un voto migliore, della bellezza, dello smartphone all’ultima moda o dei successi ottenuti nella vita, tutti quanti si trovano ad essere invidiati e invidiosi. E se nel secondo caso, la cosa può fare persino piacere, nel secondo ci si sente in qualche modo sconfitti, turbati e decisamente negativi.

Per fortuna l’invidia è un sentimento che se ben trattato può aiutare a conoscersi meglio e a diventare persino persone migliori. Tutto sta a come si sceglie di viverlo e a quanta importanza si da a ciò che fanno gli altri. Restare concentrati su se stessi e prendere gli altri solo ad esempio è sicuramente il miglior modo di gestire l’invidia. Purtroppo, però, non tutti ci riescono e in alcuni casi questo sentimento può diventare così predominante da fare male a chi lo prova. Visto che l’invidia dipende sicuramente dalla percezione che si ha di se ma anche dall’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto quanto sono confusi i segni dello zodiaco in amore e e quali sono i segni zodiacali che fanno fatica a chiedere scusa, scopriremo quali segni dello zodiaco sono tra i più invidiosi e quali, invece, non vivono l’invidia come qualcosa di negativo.

Ecco come vivono l’invidia i segni dello zodiaco

Ariete – Invidiosi solo per dare il meglio

I nati sotto il segno dell’Ariete tendono ad osservare gli altri solo nei ritagli di tempo. E, quando lo fanno, si concentrano in modo particolare sulle differenze e su come apprendere nuovi modi per migliorarsi e andare avanti. Per quanto agli occhi degli altri, alle volte, possano apparire invidiosi, quello che provano più di sovente è lo spirito di competizione che li spinge a notare ciò che gli altri fanno meglio di loro e tutto per perfezionarsi e raggiungerli al fine di superarli. Si tratta quindi di persone altamente competitive e sempre in lotta con se stesse e con chiunque reputino un rivale. Per l’invidia fine a se stessa, però, non hanno molto tempo perché sono fin troppo concentrati su se stessi per cogliere successi altrui che per il loro modo di essere hanno poco interesse.

Toro – Piuttosto invidiosi

Ebbene si. Per quanto possano apparire tranquilli e posati, i nativi del Toro sono decisamente invidiosi. Anche se non rientrano tra i segni dello zodiaco ossessionati da questo sentimento sono comunque in grado di viverlo in grandi misure. Ciò dipende dal loro bisogno di avere sempre tutto ciò di cui hanno bisogno. Cosa che li porta ad essere competitivi da una parte ma anche attenti alle azioni (e sopratutto ai successi) degli altri. Un modo di fare che a volte può creare confusione in chi li frequenta perché sarà sempre difficile prevedere la loro reazione in tal senso. Se a volte possono mostrarsi genuinamente felici per gli altri, altre possono limitarsi ad una semplice invidia mentre altre ancora possono arrivare a covare persino della rabbia. Differenze che dipendono dal loro modo di percepire le cose e dall’importanza che danno ai successi altrui.

Gemelli – Altamente invidiosi ma in modo positivo

I nati sotto il segno dei Gemelli hanno un modo di vivere piuttosto istintivo e spesso irrazionale. Ciò li porta a nutrire sentimenti di invidia che non sempre riescono a controllare. Quando ciò si verifica, finiscono con il sentirsi in difetto e provare emozioni che non amano. Per fortuna, la parte reattiva e positiva di loro fa si che nella maggior parte dei casi, l’invidia provata si trasformi in qualcosa di positivo ed in grado di spronarli a dare di più. Questo significa che pur riconoscendo i successi altrui al punto da invidiarli, riescono a che a coglierne le modalità ed i punti vincenti, cercando di farli loro al fine di migliorarsi. Un modo di fare che li porta il più delle volte a compiere effettivamente dei passi avanti nella loro vita. Cosa che li rende sempre meno invidiosi.

Cancro – Invidiosi in modo inconscio

I nativi del Cancro non amano le emozioni negative e ciò li spinge a cercare di discostarsene più che possono. In realtà, però, anche loro provano invidia come tutti e quando ciò si verifica, il loro sforzarsi di non riconoscerla li porta a viverla in modo inconscio e spesso doloroso. Si tratta di un passaggio che non sanno gestire e che li ferisce nel profondo, portandoli a chiudersi in se stessi e a vivere male ogni singola emozione provata a riguardo. Sarà solo imparando a conoscersi meglio e ad accettare anche le parti di ombra che potranno contare su un’invidia positiva e pertanto costruttiva ed in grado, quindi, di migliorarli.

Leone – Poco invidiosi

I nati sotto il segno del Leone non sono persone che vivono di invidie perché il loro essere costantemente in competizione con gli altri li spinge a guardare chi fa meglio per cercare di superarlo il prima possibile. Si tratta di persone che quando si parla di invidia anelano a stare dall’altra parte e cioè da quella di chi viene invidiato. Per loro, infatti, l’invidia è metro del successo altrui. Pertanto, anche provandola non ammetterebbero mai nemmeno a se stessi la cosa. Un vero peccato perché farlo potrebbe dar loro una visione diversa delle cose, spingendoli a migliorare anche ciò che reputano ormai perfetto e rendendoli al contempo più empatici verso gli altri.

Vergine – Abbastanza invidiosi

I nati sotto il segno della Vergine nutrono una forma di invidia disfattista. Nella vita, infatti, amano stare dalla parte di chi viene invidiato e quando tocca a loro farlo sentono in qualche modo il peso della sconfitta. Razionali come non mai tendono infatti ad interrogarsi sempre su ciò che provano e quando reputano che qualcuno è migliore di loro in qualcosa se la prendono a morte sia con chi osa superarli che con se stessi. Si tratta di un mix di emozioni negative che in genere vivono interiormente e che li porta ad essere disfattisti. Di sicuro, quando invidiano non riescono a vivere la cosa in modo costruttivo e ciò li porta a darsi addosso più del dovuto quando cercare di migliorarsi e di raggiungere chi invidiano potrebbe invece aiutarli a vivere meglio tutta la situazione.

