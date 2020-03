Coronavirus | Virginia Raggi, attraverso i microfoni di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso, ha lanciato un appello a tutti i cittadini perché certi atteggiamenti non sono più tollerabili.

Virginia Raggi, attraverso un collegamento da un parco di Roma, è stata ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. Il sindaco della capitale, intervenuta a causa di una segnalazione che vedeva alcuni giovani allenarsi al parco come se nulla fosse, ci ha tenuto a lanciare un appello a tutti i cittadini: quello di stare a casa. Soltanto così è possibile impedire la diffusione del coronavirus.

“Ci sono delle persone che non hanno capito l’emergenza che il nostro paese sta vivendo” ha esordito la Raggi. “Pensano che fare una corsetta, o utilizzare delle attrezzature, per fare sport sia consentito” ha proseguito. “Come se fossimo tutti dei maratoneti” ha osservato. “Siamo stati anni a lamentarci che non potevamo restare a casa a guardarci una serie sul divano e adesso che non usciamo stiamo impazzendo tutti”.

“Non è più tollerabile che la gente vada in giro come se nulla fosse. Non siamo in vacanza, non è Pasqua, capisco il bel tempo di Roma, ma no” ha concluso il sindaco.

L’appello di Virginia Raggi a Pomeriggio 5 arriverà a chi, ancora, sottovaluta il problema e non si preoccupa di adottare le misure imposte dagli organi competenti?

Leggi anche:

Barbara d’Urso | Consigliere comunale l’accusa: “Ha diffuso il coronavirus!”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Coronavirus | Virginia Raggi da Barbara d’Urso: “Stiamo facendo un sacrificio”

Virginia Raggi ci ha tenuto a sottolineare ai microfoni di Barbara d’Urso, che qualche giorno fa si è commossa leggendo una lettera di una bambina alla mamma infermiera, che è consapevole che stiamo tutti facendo un sacrificio restando a casa e privati della nostra libertà, ma è necessario al fine di garantire l’ incolumità delle persone che ci stanno più a cuore.

“A tutti i romani che stanno rispettando le regole, volevo dire che siamo tutti orgogliosi di voi” ci ha tenuto a sottolineare Virginia Raggi a Pomeriggio Cinque. “Stiamo tutti facendo un sacrificio, ma lo facciamo per proteggere le persone più fragili. Quelle che in questo momento sono più esposte” ha proseguito. “Fermare il contagio del coronavirus dipende soltanto da noi” ha concluso.

Leggi anche:

Coronavirus | Fedez mostra fiero i risultati della sua raccolta fondi

Barbara d’Urso, che a partire da settimana prossima andrà in onda due volte alla settimana con Live Non è la d’Urso per fare informazione sul coronavirus, si è ovviamente accodata all’appello del sindaco.