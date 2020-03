Coronavirus, arriva il test per scoprire gli asintomatici. Si chiama VivaDiag Covid-19, costa 25 euro e permette di scoprire la presenza di anticorpi.

Per la lotta al coronavirus, arriva un importante test realizzato dall’azienda barese Alpha Pharma che, in soli 15 minuti, attraverso il sangue, permette di scoprire la presenza o meno di anticorpi. La negatività è sicura al cento per cento mentre la positività è altamente affidabile e consente così di sottoporre la persona ad ulteriori esami per avere la certezza della positività al Covid-19.

Si chiama VivaDiag Covid-19, il test in vitro che, in soli 15 minuti, attraverso il sangue prelevato dalla vena o dal polpastrello consente di verificare la qualità degli anticorpi IgM e IgG anti-Covid-19. Si tratta di un progetto dell’azienda barese Alpha Pharma ed è sicuro al 100% in caso di esito negativo ed è altamente affidabile in caso di positività.

In questo modo è possibile individuare anche i soggetti asiontomatici ovvero quelli positivi che non presentano sintomi e che rappresentano il rischio maggiore in quest’emergenza sanitaria con il numero dei contagi che continua ad aumentare. In caso di esito positivo, infatti, l’individuo può isolarsi automaticamente e seguire il protocollo previsto dalla legge per approfondire il proprio caso sottoponendosi successivamente al tampone.

«Ad oggi la comunità scientifica si trova a dover fare i conti con gli asintomatici apparentemente liberi dal Coronavirus ma che potrebbero rivelarsi portatori sani. Questo test consente di effettuare uno screening in grado di valutare subito la presenza di anticorpi per poter avviare una fase successiva sull’andamento dell’infezione», ha dichiarato Maurizio Cipolla, patologo clinico che ha effettuato i test di validità scientifica di «VivaDieg» come fa sapere l’azienda Alpha Pharma attraverso la propria pagina Facebook.



«È uno strumento efficace per un rapido accertamento di chi ha avuto contatto con i positivi al Covid-19», ha aggiunto il patologo. Il test è già stato prenotato da diverse Regioni e sarà disponibile anche in farmacia al prezzo di 25 euro.