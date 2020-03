Squat, addominali, affondi e chi più ne ha più ne metta per gli allenamenti in casa dei vip durante la quarantena causa Coronavirus. Il tutto ovviamente viene condiviso via Instagram.

Palestre chiuse, piscine chiuse e anche allenarsi all’aperto appare un’opzione soggetta a svariate limitazioni.

Che cosa resta allora a chi vuole allenarsi in questo periodo di isolamento forzato causa Coronavirus? Ci sono gli esercizi da fare a casa. Squat, plank, addominali, affondi, tanti sono i circuiti e affini che possiamo attivare dentro casa e qualora ci mancasse l’ispirazione i supporti certo non scarseggiano.

Nel XXI secolo il web ci fornisce spunti a non finire e, in questo periodo di quarantena, app e canali YouTube pronti a fornire possibili allenamenti sembrano moltiplicarsi. Non vi basta? Be’, allora ci sono loro. I vip di questi tempi sembrano essersi trasformati in tanti personal trainer.

Loro, sempre gelosi dei segreti che coltivano assiduamente per tutelare ed accrescere la loro bellezza, hanno riscoperto il dono della generosità e adesso condividono il dietro le quinte dei loro allenamenti domestici con tutti i fan che li seguono assiduamente sui social.

Instagram pullula di stelle del grande e piccolo schermo intenti ad eseguire esercizi per gambe, addome, glutei, braccia e ogni muscolo che il corpo umano possa annoverare. Non resta che affidarci ai vip che più ci piacciono e… allenarci con loro!

Allenamenti su Instagram per le star in quarantena

Ad aprire le danze è stata ovviamente lei, la più allenata del mondo social, Belen Rodriguez.

La presentatrice argentina ha più volte condiviso via social i suoi allenamenti “very strong” ma in questo periodo di quarantena sembra impegnata in una vera e propria missione di intrattenimento per i suoi fan. Propone ricette, svaghi e, di conseguenza, anche tanti circuiti per allenarsi in casa.

Bottiglie e sedie sono gli unici strumenti di cui abbiamo bisogno per emulare l’allenamento della bella Belen.

Lo stesso potrebbe dirsi di Diletta Leotta, tra le più amate del mondo social e il cui fisico conquista ogni giorno più ammiratori.

Tenuta a casa da DZN, Diletta Leotta si allena in top e pantaloncini, una serie di esercizi a corpo libero per potenziare gambe e glutei, il tutto ovviamente condiviso via Instagram Stories.

Alle due bellissime del piccolo schermo si aggiungo altre star altrettanto fascinose.

Il primis Michelle Hunziker, colei che questa estate ci aveva coinvolto via social nel suo percorso di allenamento “Iron ciapet“. Non poteva dunque certo tirarsi indietro la biondissima veterana della tv e in questo periodo di quarantena propone allenamenti anche in compagnia della sempre più famosa primogenita, Aurora Ramazzotti.

Anche dal mondo della musica arrivano poi input interessanti. Molti cantanti in questi giorni di isolamento forzato stanno offrendo veri e propri concerti tra social e balconi ma c’è chi ha fatto di più. Emma Marrone, ieri intervenuta in diretta via Instagram per cantare dal balcone di Fedez e Chiara Ferragni (veri campioni di solidarietà di questi tempi, con raccolte fondi da milioni di euro), ha anche condiviso immagini di un suo allenamento. Tappetino, acqua, palle medicinali e tanto sudore, per la cantante da sempre nota per le sue forme generose ma in grado anche di mostrare un corpo tonico e allenato.

E questi sono solo alcuni nomi tra i molti di vip che hanno condiviso i loro momenti di work out domestico.

Tenersi in forma del resto è parte del loro lavoro, così come intrattenere il pubblico. Le Instagram stories a tema fitness sembrano dunque il compromesso perfetto, non vi pare?