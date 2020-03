Coronavirus: gli ultimi aggiornamenti sui contagi dalla Protezione civile.

Ieri, in una conferenza stampa della Protezione civile, sono stati aggiornati i numeri che riguardano il Coronavirus e la sua diffusione. Ne è emerso che in Italia, le persone che hanno contratto il virus sono al momento 31506. Di queste 2503 hanno perso la battaglia mentre 2941 sono guarite.

In tutto, escludendo guariti e scomparsi si parla di circa 26.062 persone positive la cui maggioranza risiede in Lombardia.

Ovviamente si tratta di numeri in costante cambiamento.

