Coronavirus | Cinque consigli per vivere la quarantena in coppia

Vivere in coppia ai tempi del Coronavirus non sempre è tutto rose e fiori. Scopriamo quindi come rendere più piacevole questo periodo con cinque consigli.

In questo periodo di quarantena, in tanti si trovano a dover passare lunghe giornate da soli in casa e i single, specie se vivono da soli sanno bene quanto ciò può essere difficile. D’altro canto, non tutto è sempre come sembra e anche le coppie rischiano di trovarsi in una condizione di disagio data proprio dall’eccessiva vicinanza. Questa, infatti, se non gestita nel modo corretto può portare ad inutili tensioni che con il susseguirsi dei giorni possono dare adito a liti e a problemi che per alcune coppie possono diventare insormontabili.

Oggi, quindi, noi di CheDonna.it cercheremo di darvi alcune idee per trascorrere questo periodo particolare in modo stimolante ed in grado di rendere la coppia ancora più unita.

Coronavirus: 5 attività per la quarantena da fare in coppia

Durante la quarantena, il tempo a disposizione, specie se ci si trova a casa da lavoro, può apparire interminabile. E se questo tempo va condiviso le cose possono essere un po’ meno rose e fiori di quel che si pensi.

Se da un lato ci sono coppie più che felici di poter condividere intere giornate insieme, dall’altro ce ne sono altre che invece, abituate a non vedersi quasi mai durante il giorno, possono sperimentare un alterazione dei ritmi, scoprendo modi diversi di percepire il tempo libero.

Per fortuna, oltre al naturale spazio personale nel quale dedicarsi a se stessi in camere diverse, ci sono alcune cose che si possono fare insieme e che oltre a far scoprire lati nuovi dell’altra persona possono addirittura dare nuova vita alla coppia. Scopriamone cinque semplici da attuare e sicuramente utili per trascorrere in modo positivo questi giorni di quarantena.

Ballare. Un’attività da svolgere insieme e perfetta per aumentare la sintonia di coppia è quella di ballare insieme. Farlo, oltre ad essere salutare dona nuovi stimoli e diverte lasciando passare il tempo. Si può ballare liberamente al ritmo della musica e divertirsi senza darsi regole di alcun tipo. Oppure si può scegliere di seguire dei corsi online per imparare a danzare insieme e capire se un domani, finita la quarantena, la cosa può diventare una piacevole abitudine.

Guardare delle serie tv. Per la serie, quarantena non ti temo, un buon modo per passare del tempo insieme è quello di scegliere una o più serie tv da vedere con maratone anche notturne. Si tratta di un modo rilassante di trascorrere il tempo che, se ben gestito, può risultare piacevole ed intrigante. L’importante è scegliere qualcosa che incuriosisca entrambi perché l’idea è quella di vedere con trepidazione ogni nuovo episodio e parlarne insieme, emozionandosi e, perché no, tornando un po’ bambini. Quanto alle serie da vedere, di questi tempi c’è solo l’imbarazzo della scelta. Qui di seguito alcuni consigli utili con serie di vario tipo che possono coinvolgere entrambi.

Fare yoga. Se si ha voglia di condividere qualcosa di diverso dal solito, questo è il momento giusto per darsi allo yoga. Molti non lo sanno ma esistono posizioni che vanno fatte in coppia e sul web è possibile impararle. Ovviamente si deve avere un minimo di confidenza con il proprio corpo per poterle svolgere senza problemi. Ma se si è allenati e si ha voglia di mettersi in gioco, farlo può essere un buon modo per rilassarsi, prendersi cura di se ed aumentare l’affinità di coppia.

Giocare. Ok, forse può suonare strano ma una delle componenti che creano maggior sintonia tra due persone sentimentalmente coinvolte è quella del gioco. E, i modi per giocare e riscoprirsi sotto un aspetto più leggero e libero sono davvero tanti. Si può improvvisare una gara con un videogioco, rispolverare vecchi giochi da tavola o, in mancanza di idee, prendere spunto dalle tante challenge presenti su web. Con esse ci si può infatti divertire scegliendo quella che si preferisce per poi sfidarsi. Oltre a trascorrere il tempo in allegria, anche la sintonia migliorerà, riportando a galla emozioni positive che spesso vengono seppellite dalla vita di tutti i giorni. Quella qui sotto è solo un esempio delle tante challenge che potrete trovare su youtube.



Cucinare insieme. Il cibo è sempre qualcosa in grado di unire e cosa c’è di più bello di cucinare insieme qualcosa? Si può iniziare con un dolce semplice per poi passare ad intere cene. A casa si può preparare praticamente di tutto, andando dalla pizza a piatti più elaborati o etnici. Ciò che conta è scegliere una ricetta che piaccia ad entrambi e che si ha voglia di mangiare insieme dopo averla preparata. E ricordate, ciò che conta non è tanto il risultato ma il divertirsi insieme.