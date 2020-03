Amici 19 | Andreas Muller è intervenuto in merito alla polemica che ha visto il ballerino Valentin Alexandru contro la produzione di Maria De Filippi.

Non si placa la polemica generata dopo che Valentin Alexandru ha lasciato gli studi di Amici 19.

Da quel momento, da quando il concorrente ha litigato con la padrona di casa Maria De Filippi, il web ha categoricamente bocciato la produzione del programma, accusandola di non aver preso posizione nei confronti degli altri allievi della scuola che si sono comportati come il giovane ballerino se non peggio.

A tal proposito, a discolpare la scuola più famosa del piccolo schermo, sono intervenuti molti protagonisti del programma a difendere il loro lavoro e quello dell’intera macchina della De Filippi. Tra questi, ovviamente, non poteva mancare Andreas Muller che qualche anno fa ha vinto lui stesso il talent.

“Ho preferito aspettare qualche giorno prima di dire la mia in merito alla questione” ha chiarito il compagno di Veronica Peparini. “Non voglio parlare del parere della giuria o del comportamento dei ragazzi, ma voglio soltanto spezzare una lancia a favore della giuria del programma” ha proseguito il ballerino. “So bene cosa si prova a prendere parte ad Amici, l’ho fatto per due anni e ho avuto crolli emotivi, alti e bassi. Ricordatevi che non sempre ci sarà data l’opportunità di essere giudicati da veri étoile della danza”.

“Ogni volta che siamo su quel palco siamo noi ad essere i protagonisti, ricordatevi che ci sono tantissime persone che lavorano per noi. Ricordatevi di dire grazie” ha concluso Andreas Muller sulla polemica di Valentin ad Amici 19.

Leggi anche:

Francesca Tocca e Valentin | Cuori e video romantico sui social

Andreas Muller difende la produzione di Amici 19: il web lo stronca

L’intervento del ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi, venuto poco dopo il commento di Marcello Sacchetta sulla vicenda, ha scatenato ancora una volta l’ira dei telespettatori che hanno prontamente commentato il tutto sulla rete.

Il pubblico è assolutamente d’accordo, come detto da Andreas Muller, che bisogna essere grati alla produzione per la grande opportunità che viene data ai potenziali artisti, ma si chiede come mai lo stesso discorso valga soltanto per Valentin Alexandru di Amici 19, che ieri è stato “smascherato” da Rudy Zerbi, e non anche per Nicolai visto che avrebbe avuto, secondo i telespettatori, un atteggiamento ancora più irrispettoso.

Leggi anche:

Amici | Alessandra Celentano dopo la lite con Cannito: “Ho sbagliato”

Andreas Muller di Amici ha preferito, come anticipato nel suo post e come fatto dai suoi predecessori, non entrare in merito ai casi singoli dei concorrenti di quest’anno, ma soltanto dire la sua in merito al grosso impegno che c’è a telecamere spente da parte tutti i professionisti del settore. Impegno che spesso viene dato per scontato e dovuto da parte degli allievi.