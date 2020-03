Quanto sei confusa in amore in base al tuo segno zodiacale

Scopri quanta confusione hai in campo sentimentale in base al tuo segno zodiacale.

Quando si parla di amore ed in particolare di rapporti interpersonali, il modo di gestire le cose può variare da persona a persona. Se da un lato ci sono coloro che inseguono questo sentimento come se fosse il più ambito dei tesori, dall’altro ci sono quelli che, invece, lo disdegnano, dichiarando di star meglio da soli. Due opposti radicali il cui punto di incontro è dato dalle persone confuse che si trovano a cambiare idea giorno per giorno e che nel farlo finiscono con il complicare anche le relazioni esistenti.

Visto che il modo di vivere l’amore e la confusione su ciò che si vuole davvero possono variare in base a tanti aspetti tra i quali spicca anche l’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto qual è la cosa che molti segni zodiacali non sanno e che può migliorargli la vita e cosa emoziona in amore ogni segno dello zodiaco, scopriremo quanto sono confusi i segni zodiacali riguardo l’amore.

Astrologia: quanto sei confusa in amore secondo le stelle

Ariete – Parecchio confusa

Ebbene si, nonostante tu sia più che certa di avere le idee chiarissime per ciò che riguarda l’amore, in verità i sentimenti sono per te una grande incognita. Il problema nasce dal fatto che se nella teoria sogni una cosa, quando ti trovi alla parte pratica assumi atteggiamenti che portano verso risultati diversi. Romantica e sognatrice davanti a film e romanzi da leggere, ti trovi invece a voler vivere emozioni sempre più forti quando ti trovi ad avere una relazione. Cosa che il più delle volte ti porta a commettere errori che finiscono con il far crollare ogni aspettativa. Per poter cambiare le cose dovresti prima di tutto ammettere di non avere ancora le idee chiare e cercare di capire cosa desideri davvero e perché finisci sempre con il complicare storie che potenzialmente sembrano perfette. Forse la via da seguire sarebbe quella di trovare un punto d’incontro tra aspettative e realtà, in modo da soddisfare entrambe le parti di te che sognano amore ed emozioni senza per questo rischiare di compromettere tutto.

Toro – Per nulla confusa

Il tuo amore per una vita sicura e la capacità che hai da sempre di mettere d’accordo ragione e sentimenti, ti portano a non essere confusa su quel che desideri dall’amore. Fin da piccola hai come obiettivo quello di trovare il tuo principe azzurro per vivere con lui avventure importanti. L’unico grande ostacolo in tutto questo può essere il tuo bisogno di divertirti finché sei in tempo e che ti porta spesso e volentieri a confondere eventuali partner che se da un lato si aspettano una storia seria, dall’altro devono fare i conti con una persona che fino a quel momento ha in mente altre cose. Una soluzione al problema potrebbe essere il saper riconoscere quale parte del tuo obiettivo vuoi vivere al momento, in modo da presentarti nel modo corretto all’eventuale partner e non creare quella confusione di fondo che rischia di portare problemi alla relazione. Per il tuo sogno più grande c’è sempre tempo ed è bene iniziare a parlarne solo quando ti sentirai effettivamente pronta a rinunciare a tutto il resto.

Gemelli – Mediamente confusa

Per te che sei abituata a vivere in preda ad emozioni spesso in contrasto tra loro, l’amore è un vero enigma da risolvere giorno per giorno. È quindi facile intuire che almeno per il momento, fare chiarezza in ciò che desideri davvero sia un po’ difficile. Forse la risposta arriverà dopo un tot di esperienze, utili per capire cosa hai provato e cosa desideri davvero dalla vita. A quel punto, la confusione che alberga in te in modo quasi totale potrebbe iniziare a diradarsi e darti modo di sperimentare nuove vie, in grado di iniziare a conoscerti meglio e a capire come vivere una relazione in modo stabile e senza troppi alti e bassi emotivi.

Cancro – Confusa per metà

L’amore per te è da sempre un sentimento importante. Ciò significa che, di base, non sei poi così confusa a riguardo. Il tuo problema è che spesso la realtà si mostra diversa dalle tue aspettative e ciò ti porta una certa confusione. Il tuo rapporto ideale, infatti, tende spesso a scontrarsi con quello reale. Ciò dipende in parte dalle tue aspettative piuttosto elevate e dal fatto che se tendi a mostrarti in un certo modo, dall’altro risulti essere diversa sia per desideri che per modi di fare. Una possibile soluzione per spazzar via la confusione? Quello di accettarti per quella che sei e mostrarti in modo più trasparente. Ciò ti aiuterà a sentirti più libera di vivere la relazione come desideri e aiuterà anche chi ti sta accanto a capire come prenderti per andare d’accordo. Una soluzione che potrebbe davvero fare la differenza.

Leone – Quasi mai confusa

Per il tuo modo di intendere la vita, la confusione è una sensazione che tendi a sperimentare davvero di rado. Ciò dipende dal fatto che sei abituata a seguire idee chiare e a portarle avanti fino al raggiungimento dei tuoi obiettivi. In campo sentimentale, però, ogni tanto tendi a vacillare e ciò avviene in particolare quando ti trovi a dover scegliere che ruolo assumere con il partner. Se da un lato pretendi di aver sempre il controllo della situazione ed una spalla sulla quale poter contare, dall’altro hai infatti bisogno di qualcuno che sia altrettanto deciso e che si mostri forte e in grado di gestire la situazione. Per questo motivo, al fine di vivere i sentimenti con più chiarezza, dovresti imparare ad accettare una buona via di mezzo che ti consenta di essere te stessa ma di poterti affidare, almeno per certe cose, alla persona che ami.

Vergine – Più che mai confusa

È chiaro che per una persona razionale come te, i sentimenti sono qualcosa di davvero difficile. Per questo motivo essere confusa a riguardo è più che normale. Se da un lato tendi a pensare che l’amore sia solo una risposta ormonale che nulla ha a che fare con i sentimenti, dall’altro dentro di te sogni come tutti di provare quest’emozione e quando ti capita tendi, per assurdo, ad abbandonare del tutto la tua proverbiale razionalità. Per te, l’amore, è quindi come un salto nel vuoto che fai fatica a gestire e che, di conseguenza, fatichi ancora a capire. L’unico modo per viverlo a pieno è quello di accettarlo per come viene, provando a fidarti del tuo cuore e mostrandoti semplicemente per quella che sei, giorno dopo giorno. Ciò non chiarirà le tue idee su questo sentimento ma ti aiuterà almeno a vivere una relazione in modo stabile e il più possibile duraturo.

