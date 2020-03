Lazio | Lo stato stanzia 5 Milioni di Euro per salvare il...

Il Lazio beneficerà di un intervento economico straordinario da parte dello Stato, che scenderà in campo per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dalle mareggiate dello scorso Novembre: ecco tutti gli interventi previsti.

Le forti mareggiate degli scorsi mesi hanno devastato un ampio tratto di litorale laziale: i danni sono stati così ingenti da indurre la regione a dichiarare lo Stato di Calamità Naturale per diversi comuni della costa laziale appartenenti alla provincia di Roma.

Purtroppo le avverse condizioni meteorologiche non hanno fatto altro che aggravare una situazione già difficile per tutti coloro che gestiscono attività commerciali nei pressi della costa o a diretto contatto con il mare.

Per questo motivo i fondi stanziati dal governo serviranno a portare avanti interventi mirati a risollevare le aziende in difficoltà maggiore, considerando anche che gli introiti della stagione estiva potrebbero essere fortemente ridimensionati a causa degli strascichi della pandemia di Coronavirus.

Gli interventi dello Stato nel Lazio

Nello specifico, a Fregene lo Stato interverrà con una serie di progetti del costo complessivo di 1,6 Milioni di Euro tra riqualificazione delle scogliere, dei pennelli e per il ripascimento.

Il ripascimento, in particolare, sarà un’attività di recupero fondamentale per consentire il normale svolgimento della stagione balneare: questo intervento consiste nell’accumulare nuovamente sabbia e ghiaia nei punti in cui la spiaggia preesistente è stata erosa o assottigliata dall’impeto del moto ondoso.

In genere il materiale per il ripascimento viene prelevato dai fondali marini profondi nei pressi del litorale interessato dall’erosione, al fine di restituire alla spiaggia una sabbia dello stesso tipo di quella presente in passato.

Ben 3,6 Milioni saranno invece destinati al recupero delle strutture costiere a difesa dell’Idroscalo di Ostia, come la scogliera emersa e la scogliera sommersa.

1 Milione è invece destinato al recupero della zona costiera di Santa Marinella.

