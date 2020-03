EPCC | Lo show di Cattelan si sposta nel suo salotto

EPCC andrà in onda dal divano di casa Cattelan. Come cambia il late show di Sky ai tempi del Coronavirus, ospiti della prima puntata Federica Pellegrini e Valerio Mastandrea. L’appuntamento è per stasera.

Il Coronavirus ormai è diventato un particolare costante della nostra vita in questo periodo: ha cambiato priorità, modificato agende, stravolto palinsesti, sospeso competizioni. Il COVID-19 è entrato a gamba tesa nei primi istanti del 2020: dopo tre mesi dall’inizio del nuovo anno, siamo alle prese con una vera e propria emergenza sanitaria. Aumentano i contagi, ma anche le speranze: il numero di vittime cresce, a diminuire invece è l’incidenza del batterio. Anche grazie all’apporto di medici specializzati arrivati dalla Cina nello Stivale per dare una mano alle nostre eccellenze medico scientifiche al lavoro da più di qualche settimana per arginare questa situazione.

Leggi anche –> Coronavirus | Migliaia di inglesi scendono in strada per la maratona

L’impasse devono gestirlo, anche se per ragioni diverse, addirittura coloro che per vivere hanno sempre fatto divertire: l’intrattenimento, infatti, durante quest’ultimo periodo, ha subìto un duro colpo. Format sospesi, concerti annullati, spettacoli rimandati: non c’è posto per gli show ai tempi del Coronavirus. Il COVID-19 si evita rimando nelle proprie case, al riparo da assembramenti e luoghi di aggregazione: ci si è messo anche un decreto legge del Governo per farcelo capire. A quanto pare, però, non sempre basta.

EPCC arriva su Instagram: la trovata di Cattelan ai tempi del Coronavirus

Furbetti a parte, tutto è fermo: solo alcuni sono i programmi ad andare in onda. La maggior parte degli studi televisivi sono momentaneamente chiusi, leitmotiv che durerà – almeno – fino al 3 aprile 2020. A risentirne sarà soprattutto, vista la stagione, Alessandro Cattelan. Il conduttore di X Factor, solitamente, a metà marzo torna in televisione (dopo la parentesi a Radio Deejay) con il suo late show EPCC. “E Poi C’è Cattelan”, appunto.

Leggi anche –> Coronavirus | Parte la campagna “Noi non siamo contagiosi”

Il programma piace a tutti, persino ai colleghi del conduttore e a gente rinomata dello spettacolo, della cultura e dello sport che fa a gara per essere ospite in ogni puntata. La trasmissione, nel corso degli anni, ha subìto modifiche di locazione: dallo studio al teatro. Le novità, però, non sono finite. Complice, inaspettato, il COVID-19.

Il Jimmy Fallon italiano, infatti, trasmetterà da casa. Lo ha annunciato recentemente, per contrastare l’emergenza da Coronavirus: “Non sarà una diretta amatoriale e improvvisata, come quelle che si vedono sui social network in questo periodo, ma una vera e propria trasmissione dal divano di casa con i mezzi che avremo a disposizione. Con gli autori abbiamo riflettuto per trovare il modo di restare insieme a voi, stimolando al massimo la nostra creatività”, ha confessato il conduttore su Instagram. Gli ospiti della prima puntata saranno Federica Pellegrini e Valerio Mastandrea. In attesa di tornare alla normalità, EPCC comunque c’è. Forse perché la messa in onda di un programma così, nonostante tutto, ci voleva: in fin dei conti, vuol dire che è possibile ricominciare nonostante le avversità. Appuntamento a questa sera sui vari social del conduttore e su quelli di Sky Uno. L’intrattenimento diventa sempre più smart.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI