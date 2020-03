Il Coronavirus terrà Tom Hanks e sua moglie in quarantena ancora a lungo: il messaggio di speranza dell’attore dopo essere stato dimesso dall’ospedale australiano.

Dopo essere stati ricoverati per cinque giorni in una struttura ospedaliera australiana, Tom Hanks e sua moglie Rita Wilson sono stati dimessi.

I due trascorreranno un periodo di quarantena in un appartamento preso in affitto e hanno voluto rincuorare tutti i fan e tutti gli amici che si erano preoccupati per il loro stato di salute.

I coniugi Hanks stanno bene e hanno deciso di utilizzare la loro esperienza, così come molti altri personaggi dello star business americano, per sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di rimanere isolati per limitare la diffusione della pandemia.

Nel frattempo diverse altre star stanno combattendo con la pandemia, mentre i contagiati della prima ora cominciano un lento miglioramento.

Tom Hanks costretto in quarantena dal Coronavirus

Lo stato di salute di Tom Hanks e di Rita Wilson non rende necessaria la loro permanenza in una struttura ospedaliera.

I due stanno bene e hanno condizioni di salute stabili, anche se sono costantemente sotto osservazione. Per liberare posti all’ospedale, al fine di accogliere eventuali pazienti più bisognosi di cure ospedaliere, Tom Hanks e la moglie sono stati dimessi ed è stato dato loro il permesso di trascorrere la quarantena in casa.

I coniugi Hanks hanno reso noto che non torneranno in America, almeno per il momento, e che stanno affrontando la situazione “un giorno alla volta”.

“Abbiamo il Covid – 19 e siamo in isolamento così da non contagiare nessun altro. Ci sono persone a cui il virus può causare problemi fisici molto gravi. […] Ci sono cose che possiamo fari tutti per uscire da questa situazione, seguendo i consigli degli esperti e prendendoci cura l’uno dell’altro, no?”

Nel frattempo, il Coronavirus ha contagiato anche l’attore Idris Elba, il quale ha preso parte a un evento a cui ha partecipato anche la moglie del Premier Canadese, trovata successivamente positiva al virus.

Fortunatamente anche Elba presenta sintomi poco gravi che non mettono in pericolo la sua vita: per questo motivo l’attore non è stato ricoverato in ospedale ma è soltanto stato messo in isolamento.

A non essere ancora uscito dall’ospedale è invece lo scrittore cileno Luis Sepulveda, ricoverato in gravi condizioni dalla fine di Febbraio. La moglie dello scrittore ha dovuto smentire diverse fake news sulle condizioni di salute del marito, che attualmente sta ancora lottando con il virus ma sembra sulla strada giusta per superare la malattia.

Nel frattempo si moltiplicano gli appelli delle star negative al Coronavirus ma che hanno deciso di mettersi in quarantena già da qualche giorno, al fine di limitare il contagio e dare il buon esempio, come ha fatto Lady Gaga chiudendosi in casa per giocare con i suoi cani e intrattenere conversazioni con il Signore.

