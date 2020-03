Barbara d’Urso | Fabio Tuiach, consigliere comunale di Trieste, l’ha accusata di aver aiutato a diffondere il coronavirus

Barbara d’Urso, da sempre, ha fatto molta informazione riguardo l’emergenza del coronavirus non solo per quanto riguarda la situazione in Italia, ma anche quando il virus iniziò a colpire il territorio cinese.

La bella conduttrice partenopea, che ha sempre invitato il suo pubblico a non discriminare il popolo cinese per quanto sta accadendo nel corso di questi mesi, è stata recentemente attaccata dal consigliere comunale di Trieste, Fabio Tuiach.

Il consigliere ha accusato Barbara di aver aiutato a diffondere il coronavirus, in quanto avrebbe invitato il suo pubblico ad abbracciare le persone di etnia cinese.

“Barbara ci ha invitato tutti quanti ad abbracciare un cinese” ha esordito su Facebook Fabio Tuiach. “Lei non è stata colpita dall’influenza come Zingaretti e i soci del PD” ha proseguito. “In tv forse ci ha mentito e non ha abbracciato nessun cinese, ma ha aiutato a diffondere il coronavirus. Capite ora perché gli altri paesi non vogliono gli italiani?” ha concluso.

Fabio Tuiach, consigliere comunale di Trieste ha accusato Barbara d’Urso di aver diffuso il coronavirus. La bella conduttrice partenopea, almeno per il momento, ha preferito non replicare.

Fabio Tuiach, il consigliere comunale di Trieste, nei commenti sul post contro Barbara d’Urso, che ieri si è commossa dopo aver ascoltato la lettera di una bambina alla mamma infermiera, come riportato dal portale web Bitchy F, ha continuato ad attaccare la conduttrice svelando il motivo per cui tanto c’è l’ha con lei: è una sostenitrice dei diritti LGBT.

“Per lei la famiglia è dove c’è l’amore” ha esordito Fabio Tuiach contro Barbara d’Urso. “Lei continua a fare il suo lavoro al servizio della globalizzazione, di un mondo dove non ci sono differenze di genere” ha proseguito il consigliere comunale di Trieste. “Non fa altro che fare pubblicità alle famiglie arcobaleno. Lei, come tutti quelli del mondo dello spettacolo, ha venduto l’anima al diavolo” ha concluso.

Evidentemente il biscotto della fortuna mangiato a Pomeriggio 5 e i messaggi di uguaglianza lanciati dalla d’Urso non sono proprio piaciuti a Tuiach.

La bella conduttrice partenopea solitamente non ama rispondere alle critiche o alle accuse, “Volo alto”, ma continua senza sosta la sua campagna contro la diffusione del coronavirus, invitando ogni giorno il suo pubblico a restare a casa. Barbara d’Urso continua senza sosta la sua battaglia, andando in onda tutti i giorni facendo compagnia ai telespettatori canale 5. Barbara li tiene aggiornati su tutto ciò che accade nel mondo a causa dell’emergenza che stiamo tutti vivendo. “Nell’attesa di abbracciarci ancora più forte di prima”.