Antonio Candreva | Coccole e fitness con la moglie durante la quarantena

Antonio Candreva e signora affrontano la quarantena fra coccole e fitness. Gli scatti casalinghi sono già virali su Instagram.

Questo periodo di quarantena per l’emergenza Coronavirus costringe tutti ad u cambiamento di priorità e abitudini nel nostro Paese. I calciatori, ad esempio, costretti a star fermi almeno fino al prossimo 3 aprile 2020, devono trovare soluzioni alternative per tenersi in forma e non perdere condizione. Poco importa quanto ci vorrà per la ripresa del campionato: gli sportivi non devono perdere il proprio status di forma affinché arrivino preparati alla ripresa delle attività.

C’è chi come Dybala passa la quarantena fra balletti e preoccupazioni con Oriana Sabatini, chi preferisce fare concerti o dirette dal divano di casa, oppure chi come Candreva continua ad allenarsi normalmente. Il salotto diviene, quindi, una palestra con tutti i comfort: non per tutti è possibile, uno stipendio da fuoriclasse sicuramente agevola la creazione di un’area sportiva personalizzata senza doversi muovere da casa.

Antonio Candreva, allenamento e tenerezze con la moglie durante la quarantena

Rispettare le norme governative con stile e accuratezza è possibile: chiedere a Candreva e signora che, ormai da una settimana, non fanno altro se non allenarsi con un programma meticoloso quasi più delle normali sedute di training all’aperto o in sala (momentaneamente ferme dato che palestre e impianti sportivi sono chiusi). Conte troverà uno dei suoi uomini chiave in perfetta forma e, fra una ripetizione e l’altra, c’è tempo addirittura per qualche coccola in più.

Normalmente l’allenatore non dà un bacetto al proprio esterno di centrocampo, ma se il coach – eccezionalmente – è tua moglie in quarantena tutto (o quasi) è concesso. I post con qualche esempio di esercizi o percorsi da fare all’interno delle proprie abitazioni sono già divenuti virali.

Quest’isolamento forzato sta dando anche l’occasione ai più celebri di farsi conoscere sotto un’altra veste: Antonio Candreva, sportivo attento, padre esemplare, ma anche marito presente (prima, dopo e durante gli esercizi di coppia che non iniziano necessariamente in camera da letto). Le modalità che hanno adottato i due coniugi convincono sempre di più il popolo del Web che, ora, rispetta – o cerca di farlo – il decreto governativo restando a casa. Se lo fa anche un calciatore esperto e veterano come Candreva, sostenuto dalla moglie sempre in prima linea, possono farlo tutti. Senza, tuttavia, pretendere gli stessi risultati in fatto di allenamento.

