Ciro Immobile | “Balli proibiti” con la moglie Jessica per animare la quarantena – VIDEO

Ciro Immobile e Jessica Melena sopravvivono alla quarantena forzata ballando. Il video della performance è già virale.

Il nostro Paese sta vivendo una nuova fase socio-politica stando fermo: l’ossimoro più grande e rilevante, ai tempi del Coronavirus, è proprio questo. L’Italia è diventata un modello, agli occhi dell’Europa, per come sta reagendo all’emergenza Coronavirus. Le vittime da contagio aumentano, anche se la maggior parte di esse aveva un quadro clinico già compromettente, ma lo Stivale non molla: rispetta l’auto-quarantena. Prova a ripartire, nonostante all’apparenza sembri tutto fermo.

Anche lo sport ha detto basta: l’obiettivo è un altro, uscire da questo tunnel scellerato di precarietà senza fretta e con le giuste contromisure. Si adeguano, dunque, addirittura i calciatori: indispensabili in campo ma costretti a restar fuori, in questo momento e almeno fino al 3 aprile, per il bene del Paese. Bomber allo stadio ed eroi sul divano, in pigiama. Serve tutto in tempi difficili come questi.

Ciro Immobile, da bomber in campo a ballerino in salotto: l’esibizione con la moglie Jessica

Chiedere a Ciro Immobile che, da re incontrastato del fantacalcio con le sue prestazioni maiuscole domenica dopo domenica, è diventato un influencer provetto. Complice l’aiuto e la presenza, incontrastata, della moglie Jessica Melena. Dismessi gli abiti sportivi, Immobile, infatti, è tornato a vestire casual e dal divano di casa (dove dovrebbero stare tutti ultimamente) offre spunti e video curiosi per sopravvivere mentalmente e fisicamente alla quarantena.

Dagli allenamenti in salotto ai balli di gruppo, sino alle ricette di cucina: veri e propri tutorial, alternati a sfide benefiche e gag simpatiche, per intrattenere followers e tifosi. Non sempre basta gonfiare la rete. Quando è impossibile giocare, tanto vale trovare un modo altrettanto valido per divertirsi e sorprendere il pubblico. Sempre e comunque pronto a sostenerti e gridare il tuo nome, anche se per ragioni diverse.

In attesa di tornare alla normalità, quindi, Immobile palleggia in casa e, con Jessica al suo fianco, fa sorridere ancora di più i fan: una risata è la miglior medicina in questo periodo che ci fa sembrare tutti rinchiusi in una bolla. Con tempo e spazio metaforicamente sospesi, bisogna lasciare entrare la fantasia e le emozioni. Anche a questo è servito l’ultimo post di una delle coppie più celebri del calcio italiano: Ciro e Jessica come nel film “Honey”. Lì di Jessica ce n’era un’altra e nessuno era “immobile”, ma i dettagli per ora lasciamoli stare. L’importante è riuscire a gustarsi l’ennesima trovata del frutto di un amore complice e affiatato, il loro, che si riflette nella quotidianità degli affezionati. Una quarantena improvvisa si supera anche così, con l’imprescindibile e necessario soccorso di spensieratezza ed euforia. Le uniche cose da cui, di questi tempi, vorremmo esser contagiati.

Scemo + scema = ❤️

