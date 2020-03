Chi l’ha visto sospeso | Federica Sciarelli: “Sono in quarantena”

Chi l’ha visto | Il programma di Federica Sciarelli è stato sospeso per una settimana. Ecco perché

Chi l’ha visto si ferma per una settimana a causa del coronavirus. A dare la notizia è la redazione del programma, attraverso gli account ufficiali.

Federica Sciarelli è in quarantena insieme al suo staff in quanto hanno ospitato in studio il vice ministro della salute, Pierpaolo Sileri, che è risultato positivo al virus.

Ospite positivo #coronavirus: #chilhavisto salterà solo una puntata. Rispettando la quarantena, il programma sarà pronto a tornare in onda su #Rai3 da giovedì 26 marzo. Federica Sciarelli e la redazione con sito e social garantiranno aiuto ai familiari delle persone scomparse. pic.twitter.com/OBlD8wNL4n — Chi l’ha visto? (@chilhavistorai3) March 16, 2020

Il programma, salvo imprevisti, tornerà in onda a partire da giovedì 26 marzo.