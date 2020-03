Le mezzelune di carne ripiene si cuociono al forno, sono un piatto sfizioso e gustoso,che si prepara in pochissimo tempo. Scopriamo come.

Le mezzelune ripiene di carne sono un piatto sfizioso e gustoso, che si possono servire sia come antipasto che come primo piatto. Sono leggeri perchè la cottura viene fatta al forno, perfetti da servire anche ai più piccoli.

L’impasto si realizza con farina, burro e uova, poi il ripieno è con carne tritata, ma potete variarlo come preferite, anche con mozzarella, sugo di pomodori e prosciutto cotto. Pensate agli ingredienti che avete a disposizione in frigo, dopo la preparazione si consigli a di cuocerli subito al forno e servirli tiepidi.

E’il momento di seguire la nostra ricetta, per realizzare questo antipasto che delizierà tutti i palati

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Ravioli fritti salati | un antipasto da servire a cena

Mezzelune ripiene di carne

Le mezzelune ripiene di carne, sono un piatto da servire come stuzzichino sfizioso, ottimi se consumati tiepidi. Ma se non li mangiate tutti, non credo perchè uno tira l’latro, potete metterli in un contenitore a chiusura ermetica e conservarli in frigo per un giorno al massimo e poi riscaldate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:Crocchette di patate con bacon | un antipasto gustoso



Ingredienti per l’impasto:

200 grammi di farina 00

50 grammi di burro morbido

2 uova

sale q.b.

Per il ripieno:

200 grammi di carne tritata di vitello

2 cucchiai di farina

1 uovo sodo

1/2 cipolla dorata tritata

1 noce di burro

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

noce moscata q.b.

sale e pepe q.b.

Per spennellare:

1 uovo

Preparazione

Per preparare questo antipasto sfizioso, iniziate a cuocere l’uovo sodo, poi lasciatelo freddare completamente, poi lo sbucciate e tagliate finemente. Adesso preparate l’impasto, nella ciotola di una planetaria oppure anche su una spianatoia versate a fontana la farina, aggiungete il burro a pezzetti, le uova e il sale.

Lavoratelo fino a quando non otterrete un’impasto omogeneo e compatto, potete anche aggiungere un pò di latte per ammorbidirlo. Coprite l’impasto con un canovaccio di cotone e lasciate riposare per almeno mezz’ora, adesso dedicatevi al ripieno.

In una padella antiaderente, distribuite un pò di olio e la cipolla tritata finemente, la carne trita e la fate rosolare il tutto. Poi aggiungete il burro, la farina, un pò d’acqua e lasciate cuocere per qualche minuto, non appena si sarà asciugato spegnete e lasciate raffreddare

Riprendete l’impasto e stendetelo con un matterello su una spianatoia infarinata o su un piano da lavoro, ritagliate dei cerchi, con uno stampino di 10 cm di diametro, poi distribuite con un cucchiaino il ripieno freddo, poi piegate formando una mezzaluna e sigillare bene i bordi, per evitare che fuoriesca durante la cottura.

Poi in una terrina, sbattete un uovo con una forchetta e spennellate i bordi delle mezzelune, completate con i restanti dischi. Trasferite in una leccarda da forno e lasciate cuocere a forno statico già caldo a 180 gradi per 20-30 minuti, la superficie si dovrà dorare. Sfornate e lasciate intiepidire, poi servite.