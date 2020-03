Il Coronavirus è in grado di resistere all’asfalto e in questo modo contagiare tutti noi? Il Dottor Ricciardi a Live Non è la d’Urso ha provato a fare chiarezza sull’argomento

Barbara d’Urso, approfittando del collegamento con il Dottor Ricciardi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha provato a fare chiarezza se è possibile risultare positivi al coronavirus anche attraverso un contagio avvenuto tramite l’asfalto delle strade.

“Se tu cammini per strada mentre vai a fare la spesa, e magari metti il piede in quel tratto di strada dove si è fermato il virus e in qualche modo lo hai ‘calpestato’, puoi portarlo a casa?”

Il Dottor Ricciardi ha replicato alla domanda, provando a tranquillizzare tutti i telespettatori di Live Non è la d’Urso sull’argomento.

“Non c’è nessuna evidenza scientifica” ha spiegato Ricciardi. “Anche la disinfezione fatta dai nostri colleghi cinesi per le strade, inondandole di disinfettante, non ha una valida scientificità” ha chiarito l’ospite di Barbara d’Urso. “Si trasmette tramite il contatto fisico, per questo viene detto di stare a casa, ma anche attraverso le mani”.

Il Dottor Ricciardi a Live Non è la d’Urso ha provato, in maniera chiara, a dare una maggiore consapevolezza sull’argomento al pubblico di canale 5.

Coronavirus | Dott. Ricciardi spiega perché è importante lavarsi le mani

Il Dottor Ricciardi, che è stato in collegamento dopo l’intervenuto di Luigi Di Maio a Live Non è la d’Urso, come anticipato, ha spiegato come mai è così importante stare a casa e il perché bisogna lavarsi le mani con costanza.

Da Barbara d’Urso, il Dottor Ricciardi sul coronavirus ha chiarito che se le nostre mani entrano in contatto con qualcosa di contaminato, prima che le portiamo in faccia o su punti trasmissibili, è necessario lavarsele.

La trasmissione del virus avviene, in maniera rapida, attraverso il contatto umano. Per questo motivo, oltre a prendere le giuste precauzioni dal punto di visto igienico, è necessario evitare ogni tipo di contatto, quando possibile, umano.

Nonostante in studio, gli opinionisti di Barbara d’Urso non abbiano dipinto un quadro propriamente roseo, dall’Olanda arrivano buone notizie. Sarebbe stata trovata una cura al coronavirus, che potrebbe essere disponibile tra qualche mese.