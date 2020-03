Cheescake greco alla meringa che si scioglie in bocca, senza zucchero

Questa ricetta fa parte delle ricette di pasticceria della tradizione dell’antica Grecia. Questo dolce servito agli atleti durante le olimpiadi ha sedotto i palati più esigenti.

Questo cheesecake non ha nulla a che vedere con il tipico dessert americano. Originario dell’antica Grecia, è il dolce d’èlite della sua tradizione dolciaria. Un dolce squisito che si prepara senza zucchero, è privo di glutine e adatto alle persone intolleranti al lattosio.

La farina che si utilizza per realizzare questo dolce è quella di cocco, il burro viene sostituito con olio di cocco e il formaggio e la crema vengono preparati senza latte. Questo dolce contiene limone.

Cheescak squisito senza latte, zucchero e glutine

Ecco la ricetta del cheesecake al limone con meringa per stupire anche i palati più esigenti. Per renderlo ancora più salutare opta per ingredienti di origine biologica privi di pesticidi.

Cosa ti servirà:

Per la base

Una tazza di farina di cocco al posto della farina 00

2 cucchiai di olio di cocco al posto del burro

2 cucchiaini di miele puro

1 cucchiaino di estratto di vaniglia senza glutine

Per la crema

220 g di formaggio fresco cremoso senza lattosio

1/3 di tazza di crema senza latte

3 uova

1 cucchiaino di miele

3 cucchiai di succo di limone

Per la meringa

7 albumi d’uovo

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaino di estratto di vaniglia senza glutine

1 cucchiaino di crema per torta senza latte

Preparazione

Iniziano a preparare l’impasto della torta. Prima di iniziare preriscaldiamo il forno a 180 °.

In una terrina mescolare miele, l’estratto di vaniglia e l’olio di cocco. Aggiungi la farina di cocco e amalgama il tutto con l’aiuto delle fruste elettriche a velocità media.

Quindi ricopri uno stampo per dolci con carta da forno e distribuisci l’impasto sulla tortiera.

Per la crema

Usando un mixer, amalgama la crema e il formaggio. Aggiungi il miele e mescola di nuovo. Aggiungi gradualmente le uova all’impasto continuando a mescolare il tutto, quindi aggiungi il succo di limone fino ad ottenere una miscela omogenea.

Distribuisci il ripieno sulla base e cuoci in forno per un’ora.

Una volta cotta la cheesecake, lasciala raffreddare a temperatura ambiente, quindi mettila in frigorifero per 3-4 ore.

Per la meringa

Per quest’ultima fase, è necessario preriscaldare nuovamente il forno a 180 °.

Iiniziare montando gli albumi, quindi aggiungere la crema, il miele ed estratto di vaniglia e continua a mescolare fino a ottenere un impasto liscio.

Distribuire la meringa sulla cheesecake precedentemente raffreddata.

Rimettere la cheesecake in forno e farla cuocere per 10-15 minuti, quindi lasciarla raffreddare a temperatura ambiente. Non servire prima di un’ora.

Perchè questo dolce è benefico per la salute?

Diamo un’occhiata ai benefici di alcuni degli ingredienti utilizzati per preparare questo dolce:

La farina di cocco

E’ una farina a basso contenuto calorico e promuovere una riduzione dei livelli di glucosio e colesterolo come rivela questo studio intitolato:”EFFETTO DELLA DIETA IPOENERGETICA COMBINATA CON IL CONSUMO DI FARINA DI COCCO IN DONNE SOVRAPPESO” pubblicato su Nutr Hosp.

Il miele

è un prodotto naturale, efficace antibatterico, antiinfiammatorio ed antiossiante a patto che sia puro. Il falso miele sta invadendo i supermercati, ecco come riconoscerlo

Il limone

Il limone vanta innumerevoli benefici. E’ un agrume ricco di vitamina C, e secondo recenti studi un’integrazione di questa vitamina ridurrebbe il livello di colesterolo LDL. Inoltre, secondo uno studio intitolato: “Vitamina C e funzione immunitaria” pubblicato su Nutrients la vitamina c permetterebbe di rafforzare il sistema immunitario per combattere le malattie da raffreddamento e migliorare la gravità e la durata del raffreddore o dell’influenza.

