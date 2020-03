Scopri quali sono i segni dello zodiaco che è meglio non avere come colleghi di lavoro.

Il lavoro è uno degli aspetti più importanti della vita. Consente di mantenersi e di provvedere a se stessi e al proprio nucleo familiare ma è anche un modo per entrare in contatto con gli altri, per confrontarsi e per mettersi alla prova. Si tratta di un ambito delicato che può essere vissuto in modo diverso in base al carattere e al modo di vedere le cose.

Allo stesso tempo, anche il modo in cui ci si rapporta con i colleghi può essere diverso da persona a persona e spesso dipende anche dalle parti in causa e dal modo in cui carattere e particolarità varie si mescolano tra loro. Per questo motivo, visto che le stelle possono influenzare i modi di fare in ambito lavorativo, oggi dopo aver visto quali sono i segni dello zodiaco che è meglio non avere come nemici e come è meglio passare il tempo in casa per ogni segno zodiacale, vedremo quali sono i colleghi dai quali è sempre bene guardarsi le spalle. Un argomento che, coinvolgendo i modi di essere, può riguardare da vicino anche l’ascendente, motivo per cui, se lo si conosce, è sempre bene controllarlo.

I colleghi dai quali è meglio stare attenti e quelli che invece sono innocui

Ariete – Colleghi che possono creare problemi

Il problema dei nati sotto il segno dell’Ariete è che sono altamente competitivi e se considerano qualcuno come un potenziale rivale non esiteranno a dargli del filo da torcere. Ovviamente lo faranno in modo sempre tranquillo e cercando di non farsi notare dagli altri. Si tratta di una sfida aperta ed in costante evoluzione. Sfida che sarebbe bene non accettare perché averli come nemici può creare diversi fastidi. Di base, non sono pericolosi perché troppo presi da se stessi per mettere a punto strategie potenzialmente pericolose. Al contempo, però, possono risultare pesanti e rendere l’ambiente lavorativo poco collaborativo. L’ideale sarebbe cercare di non competere mai con loro, occupandosi di cose diverse. Molto meglio averli come alleati, piuttosto. Anche se ciò significa che, tutte le volte che potranno, cercheranno di scaricare almeno in parte il loro lavoro.

Toro – Colleghi piuttosto tranquilli

I nativi del Toro sono persone che amano vivere in tranquillità. Al lavoro, quindi, non hanno particolari velleità se non quelle di portare a termine ciò che gli compete per potersi dedicare ad altro. Se si riesce a stabilire un buon rapporto con loro, possono rivelarsi colleghi gentili e collaborativi. In grado di rendere l’ambiente di lavoro persino piacevoli. Solo in rari casi possono mostrarsi fastidiosi. Ciò avviene sopratutto quando si sentono sfidati o ritengono di essere vittime di ingiustizie. Per fortuna, il più delle volte, basta un confronto per rimettere a posto le cose. E, quando tutto va bene, cooperare con loro può portare persino a qualcosa di buono grazie alle idee e alla serietà che hanno quando decidono di impegnarsi davvero in un determinato progetto.

Gemelli – Colleghi dei quali non preoccuparsi

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone solari, che amano vivere spensieratamente e che quando nutrono delle ambizioni, cercano di avanzare in base alle proprie capacità. Per questo motivo, risultano il più delle volte colleghi simpatici e gradevoli. E, a meno che non ci siano antipatie di fondo o problemi irrisolti, lavorare con loro può rivelarsi sia piacevole che costruttivo. La loro arguzia e la creatività che mettono in quello che fanno, possono essere infatti un ottimo punto di partenza per progetti in grado di portare a qualcosa di buono. Ciò che conta è essergli amici e non sfidarli mai apertamente. Orgogliosi, potrebbero infatti prenderla a male e decidere di chiudere ogni sorta di collaborazione, iniziando a lavorare pensando solo a se stessi.

Cancro – Colleghi che se la prendono facilmente

I nativi del Cancro non sono colleghi dai quali guardarsi le spalle. A volte, però, per via della loro sensibilità e dell’essere decisamente permalosi, possono fraintendere le cose. Quando ciò avviene, il rischio è che se la prendano al punto da chiudersi in se stessi. Un modo di fare che può portare a delle tensioni e a delle ostilità che non si risolveranno fin quando non si cercherà un confronto diretto. Per fortuna, anche loro non amano gli ambienti di lavoro pesanti e, partendo da questo, può risultare abbastanza semplice arrivare ad un punto di incontro. Se ciò avviene si può sperare in una collaborazione pacifica e, in alcuni casi, persino produttiva.

Leone – Colleghi dai quali guardarsi di continuo

I nati sotto il segno del Leone hanno un incredibile bisogno di emergere. Ci tengono sia nella vita privata che in quella lavorativa. Da questo punto di vista, quindi, sono colleghi potenzialmente pericolosi ed in grado di dare del filo da torcere. Perché ciò avvenga devono considerare chi hanno davanti come uno ostacolo o un pericolo per la loro carriera. A volte, far capire loro di non volersi scavalcare può essere d’aiuto ma se decidono che un collega rappresenta un pericolo tendono a vederlo come un nemico. Ciò significa che non avranno pace fin quando non si saranno dimostrati migliori. E, inutile dirlo, per farlo sono disposti anche a barare. Meglio, quindi, evitare il più possibile ogni forma di competizione perché in caso contrario sarà guerra aperta.

Vergine – Colleghi spinosi

I nativi della Vergine sono spesso difficili da definire perché se da un lato ambiscono ad un clima lavorativo tranquillo, dall’altro possono rivelarsi ostili per diverse ragioni. Che si tratti di scontri sul lavoro, di antipatie personali o di semplice voglia di emergere, se decidono che qualcuno è un loro rivale non esiteranno a fronteggiarlo fin quando non avranno avuto la meglio. Per fortuna il più delle volte si limitano a lavorare in modo indipendente, limitandosi a qualche parola cordiale e senza mai andare oltre. Se ciò avviene è bene sondare il terreno e studiarli attentamente prima di muovere passi che potrebbero risultare falsi. Così facendo si potrà contare su un ambiente lavorativo relativamente tranquillo.

