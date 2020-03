Ritrova la giusta motivazione

Niente scuse, puoi farlo anche a casa tua! Tu vali molto ed è per questo che rendere la routine movimentata ti aiuterà a combattere la sedentarietà. Possiamo agire anche da casa e senza alcun tipo di impedimento, l’unico potrebbe essere la nostra pigrizia. Cosa aspetti? Ecco come ritrovare la motivazione per l’allenamento! Segui i nostri consigli e non te ne pentirai.

Chi di voi programma l’attività per poi boicottarla in meno di un secondo alzi la mano! Purtroppo è reale e non fa che portarci ad uno stato generale di inasprimento talvolta irreversibile. Cosa possiamo fare per tirarci su e mettere in pratica qualcosa di grandioso per il nostro corpo e il nostro benessere? Scopriamo insieme come è possibile ritrovare la motivazione nell’attività fisica. Stupirete voi stesse e sarà bellissimo.

Il tuo incentivo per allenarti esiste | Devi solo ritrovarlo

Molte di voi si sentiranno prese in causa e i sensi di colpa busseranno insistentemente alla loro porta, non sempre è possibile rinunciare e perché questa massima non iniziamo ad utilizzarla anche per l’attività fisica?

La vita ci porta ogni giorno ad affrontare una serie di imprese che prevedono necessariamente responsabilità, costanza e tenacia. Non possiamo esimerci anche se preferiremmo ritrovarci in un altro posto, in un’altra situazione. Di fatto tendiamo a scansare i problemi, le battaglie ma non sempre si può, soprattutto se si tratta della nostra famiglia, dei nostri figli.

E se applicassimo questa “voglia forzata”, questo spirito di sacrificio (per molte lo è), di forza anche nell’ambito del movimento fisico? Certo è che se solo riuscissimo a superare il primissimo gradino, ci ritroveremo alla fine appagate e fiere di noi stesse.

Proprio così, portare avanti con continuità qualsiasi tipo di sport, di allenamento, è una sfida che ognuna di noi dovrebbe custodire nella propria routine e no abbandonare mai.

Consigli per incentivarti a l’allenamento

Eccoci dunque pronte a stilare via via buoni consigli per non gettare la spugna e dedicarci appieno a questo nuovo stile di vita fatto di movimento e benessere.

Chi non è abituata e quindi digiuna riguardo un’attività fisica metodica, a cadenza regolare, probabile non riesca nemmeno ad organizzarsi delle giornate, dei momenti nei quali dedicarsi a tale pratica.

Innanzi tutto bisogna necessariamente fissare degli appuntamenti settimanali, ne bastano un minimo di 3 (se riusciamo già a partire con 4 meglio), ognuno della durata di almeno 30 minuti.

Iniziare con la giusta dose di buona musica nelle orecchie o semplicemente in casa, scegliete quella che riesce a caricarvi, a farvi venire voglia di ballare o ancora di più di sfidare voi stesse pensando che ce la farete.

La prima parte dell’allenamento sarà sempre dedicata alla fase di riscaldamento quindi al cardio. Qui, con l’ausilio della vostra musica preferita, sprigionate tutta la grinta che è in voi, solo così sarete pronte poi per affrontare tutti gli esercizi della vostra scheda di allenamento nel modo giusto e abbassamento di gran lunga il rischio di infortuni.

Scegliete degli allenamenti facendo aiutare se potete da un professionista altrimenti allenamenti basici fare a case prendendo in considerazione gli articoli citati alla fine dell’articolo. Ci sono moltissime attrezzature facilmente reperibili da poter usare a casa vostra ed anche piuttosto economici.

Non perdetevi d’animo se non avrete dimestichezza fin da subito, tutto normale, prendete spunto il più che potete da video tutorial per esercizi specifici.

La rinascita sta in un unico fatto principale: nello stato in cui vi sentirete post allenamento, una sensazione di appagamento, soddisfazione e benessere che non vi farà affatto pentire di aver portato avanti la sfida, anzi, questa percezione benefica non dovrete mai dimenticarla, sarà questa che vi aiuterà a non smettere.

Tu puoi farlo più di quanto credi. Per il tuo corpo, per la tua salute, per la tua mente, scopri tutti i nostri esercizi da fare a casa (affondo bulgaro, allenamento addome, allenamento glutei), inizia con un pizzico di forza di volontà e riuscirai a provare delle sensazioni che non avresti mai saputo di poter provare.