I segni dello zodiaco che è meglio non avere come nemici

Scopri quali sono i segni dello zodiaco che è meglio non farsi mai nemici.

Quando si parla di rapporti umani è difficile immaginare come si evolveranno. Allo stesso tempo è difficile prevedere se un rapporto inizialmente tranquillo è destinato a restare tale o se con il tempo può evolvere in qualcosa di burrascoso. I rapporti sono fatti di emozioni, punti di incontro ma anche di scontro e con il coinvolgimento di due parti in continua evoluzione, le possibilità che cambino, in meglio o in peggio sono praticamente continue. Così, è sempre bene cercare di prevedere l’andamento di una storia, di un amicizia o di un semplice rapporto di lavoro, per capire come muoversi oggi in vista di domani.

Per esempio, sapere da subito quali sono le persone che sarebbe meglio non inimicarsi mai potrebbe essere un punto di forza. E visto che questo aspetto in particolare è legato all’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto quali sono gli amici più egoisti dello zodiaco e come passare il tempo in casa in base al segno zodiacale, scopriremo quali sono i segni zodiacali che è meglio non avere mai come nemici. Come sempre, in questi casi, è consigliabile controllare il profilo del proprio ascendente in modo da avere un’idea più precisa di cosa può rivelarci il futuro rispetto una determinata persona.

Segni zodiacali che è meglio non avere come nemici e segni con i quali non si corrono rischi

Ariete – Nemici mediamente pericolosi

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone combattive e pertanto, quando ritengono che qualcuno gli stia pestando i piedi, tendono a prenderla molto sul personale, rischiando di diventare pericolosi. Ciò significa che possono agire per dispetto e che non esiteranno a muoversi in modo da ottenere ciò che vogliono, incuranti di poter ferire il nemico di turno. Che si tratti di un collega di lavoro, di una persona con la quale si trovano in competizione, una con la quale non sono più amici o un loro ex, averli contro non sarà affatto piacevole, sopratutto se si sceglie di sfidarli apertamente.

Toro – Nemici solo se vengono attaccati

I nativi del Toro, quando si sentono attaccati possono diventare piuttosto ostili. Se normalmente tendono ad essere gentili con chiunque e a mostrarsi amichevoli, quando ritengono di essere sotto attacco sanno dare il peggio di se. Quando scelgono di farlo, in genere, non si creano problemi e tendono a dimenticarsi dei momenti passati insieme, a prescindere da quanto siano belli. Generalmente non sono segni che è pericoloso avere come nemici ma, di sicuro, sanno come ferire il prossimo specie se hanno avuto modo di conoscerne i punti deboli.

Gemelli – Nemici solo se istigati

I nati sotto il segno dei Gemelli sono piuttosto pacifici e non amano entrare in guerra con gli altri. A meno che non si sentano istigati è dunque improbabile che si rivelino dei nemici pericolosi, sopratutto perché quando si legano a qualcuno fanno davvero fatica a vederlo in modo diverso. Quindi, anche se possono arrivare a litigare piuttosto animatamente, non avranno mai istinti di vendetta. E, nella peggiore delle ipotesi si troveranno più semplicemente a mettere il muso e a prendere le distanze da coloro che un tempo ritenevano amici. Nei rari casi, in cui sono istigati, però, possono fare la differenza chiudendo con una scenata ma limitandosi a questo.

Potrebbe interessarti anche -> Amore: ecco ciò che emoziona i vari segni dello zodiaco

Cancro – Nemici in modo inoffensivo

I nativi del Cancro hanno un orgoglio tutto loro e ciò li porta a prendere molto seriamente quanto avviene con gli altri. Se ritengono di aver ricevuto un’offesa di qualche tipo, possono diventare aggressivi ed iniziare a fare dispetti di ogni tipo. Allo stesso tempo, tendono ad assumere atteggiamenti alternanti e difficili da decifrare. Ciò avviene in particolar modo quando ritengono di essere stati feriti nell’orgoglio. Permalosi come non mai, tenderanno ad andare avanti senza fermarsi fin quando non riceveranno le scuse che pensano di meritare. Per quanto siano potenzialmente poco pericolosi, tendono quindi ad essere fastidiosi come pochi altri segni.

Leone – Nemici pericolosi

Mettersi contro i nati sotto il segno del Leone è decisamente poco conveniente. Legati a doppia mandata con tutto ciò che è di loro interesse tendono infatti a prendere molto sul personale ogni sfida, affronto o mancanza di rispetto. Quando ciò accade non esitano a dare del filo da torcere a chiunque abbiano di fronte e sono sempre pronti a dichiarare guerra. Averla vinta è per loro una necessità per la quale sono disposti a tutto, persino a compromettere rapporti importanti. Il loro interesse personale è infatti ciò che viene prima di ogni altra cosa.

Vergine – Nemici potenzialmente pericolosi

I nativi della Vergine sono nemici di chiunque decida di sfidarli apertamente. In genere non amano portare avanti litigi o rapporti basati sulla tensione ma se sentono che qualcuno è pronto a dargli contro, non si tirano indietro. Egocentrici come pochi, hanno sempre bisogno di sapere che gli altri li approvano e quando ciò non accade sono pronti a dare di matto e ad irrigidirsi al punto da poter dare vita a scontri anche piuttosto accesi. Averli come amici può essere quindi parecchio seccante, specie se non si ama il loro modo di fare che è spesso aggressivo e che non tiene particolarmente conto dei sentimenti altrui.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Se vuoi scoprire quali sono i segni dello zodiaco che è meglio non avere come nemici, clicca su successivo.