Cosa fare a casa per non annoiarvi e far passare il tempo in battibaleno? Segui i nostri consigli per trascorrere al meglio le giornate.

Trascorrere molto tempo a casa, può essere davvero pesante e il rischio di annoiarsi cresce notevolmente.

Ci sono dei momenti nella nostra vita in cui non si ha voglia di far nulla, perchè ci si sente stanchi e svogliati, ma ci sono dei momenti particolari in cui la necessita di svolgere diverse attività a casa ci fa trascorrere la giornata in battibaleno.

L’idea di fare una lista delle cose che vorreste fare, quindi organizzare il tempo che avete a disposizione così da non sprecarlo. Le attività sono tante: dedicarsi alla lettura, alle pulizie ad un gioco di società.

Noi di CheDonna.it vi diamo qualche consiglio su come trascorrere il tempo a casa senza annoiarsi.

Cosa fare in casa: idee per non annoiarsi

Restare a casa non è sempre noioso, potete approfittare di fare qualche hobby per mantenere la mente sempre attiva. Magari è l’occasione buona, di mettere in pratica ciò che amate e che per motivi diversi non avete potuto praticare. Adesso è il momento di dedicarvi a qualche attività, ecco quali.

1- Leggere un libro: le persone che amano leggere, possono approfittarne per un ammazzare il tempo, possono provarlo a fare tutti. Magari leggere un buon libro ci distrae e ci fa trascorrere in modo piacevole la permanenza in casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Leggere un libro fa bene alla mente e migliora la vita

2- Ordinare la libreria: leggendo leggendo, ne potete approfittare per ordinare la libreria, riorganizzare il proprio spazio casalingo dedicato ai libri. Che ne dite di sistemare i libri per genere o per ordine alfabetico? In questo modo sarà più facile scegliere il libro che vi occorre.

3- Ascoltare audiolibri: se l’idea di leggere vi annoia, potete sempre ascoltare un libro, può sembrare una contraddizione, ma non è così. Ci sono servizi che mettono a disposizione audiolibri. Potete anche provare una fonte gratuita, quella disponibile sul sito di RaiPlayRadio c’è l’imbarazzo della scelta tra cui i classici romanzi che sono letti da attori famosi.

4 – Guardare film e serie TV: anche rilassarsi su un divano e vedere qualche serie tv che vi appassiona o un film, magari il genere lo scegliete con il vostro partner. Se siete una famiglia, magari un bel cartone della Walt Disney

5 -Cucinare: dedicarvi ai fornelli, preparando tante cose buone, magari potete preparare della pasta fresca, che potrete condire come volete. Oppure se avete bambini, potete preparare con loro l’impasto della pizza o una torta senza lievito, perfetto se non l’avete a casa. Anche se non siete dei veri e propri esperti di cucina, potete sempre seguire i nostri consigli leggendo le nostre ricette, cliccando qui.

6 -Ballare: Perchè no? Ballare è una vera e propria terapia da seguire a casa, permette di liberare dallo stress e tensione, quindi salutare per il nostro corpo. Magari scegliete qualche musica che vi permetta di muovervi e cantare, vedrete come vi sentirete bene, felici e carichi.

7- Organizzare il beauty:è molto importante fare ordine nel proprio beauty, in modo da trovare al momento opportuno tutto quello che vi serve. Potete approfittare stando a casa, quando è stata l’ultima volta che avete pulito i pennelli da trucco? Lo sapete che vanno detersi spesso? I pennelli andrebbero pulito almeno una volta a settimana, è semplice basta lavarli con un detergente delicato, inoltre potete cogliere l’occasione per cestinare i cosmetici che sono aperti da più di 6 mesi o scaduti.

8- Concedersi un momento beauty: prendersi cura è davvero importante, non solo per estetica, ma anche per se stesse, approfittatene per coccolarvi e concedervi un rituale di bellezza. Potete scegliere di fare un pediluvio, manicure o una ceretta, oppure fare uno scrub corpo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Rimedi naturali: scrub viso e corpo setificante con riso e cocco

9- Pulire casa:anche se può sembrare noioso e stancante, potete approfittare di dedicarvi alle pulizie, così da avere la casa in perfetto ordine. Organizzatevi in modo da suddividervi il lavoro in più giorni, magari dedicandovi ogni giorno ad una stanza, così da pulirla in profondità.

10- Migliorare l’inglese: la lingua inglese è davvero importante, fare dei ripassi, soprattutto se avete lasciato la scuola da tempo e per qualsiasi motivo non avete messo in pratica la lingua. L’idea di seguire un corso d’inglese sarebbe perfetto, così da migliorarlo, potete farlo in diversi modi:

acquistare un libro di regole ed esercizi, iniziando da un livello base per poi arrivare ad uno avanzato;

scaricare delle applicazioni: ce ne sono diverse;

ascoltare podcast e guardare video su Youtube che insegnino l’inglese;

leggere un libro o vedere i film con in lingua originale con sottotitoli in inglese.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

11- Praticare un’attività sportiva: tenersi allenati è importante, potete anche farlo a casa senza uscire. Vi potete organizzare osservando dei video tutorial presenti su youtube o le tante applicazioni accessibili da smartphone. In questo modo gestite voi i tempi e gli esercizi da fare.

Come trascorrere il tempo se ci sono dei bambini

Trascorrere del tempo a casa con i bambini è sempre piacevole, ma se non si trovano delle attività da fare, il tempo non passa mai. Il duro compito spetta a noi genitori, dobbiamo trasformare le intere giornate a casa in un’esperienza magica, che non farà annoiare i vostri piccoli. Ecco alcune attività da fare a casa con i più piccoli.

1-Ascoltare la musica: è un’attività divertente e ludica, magari anche l’idea di un bel karaoke, anche senza acquistare apparecchi dedicati, vediamo come possiamo far divertire i nostri bambini. Basta andare su youtube e scegliere la canzone con il testo, così potete ripeterla tutti insiemi, oppure un’altra idea è utilizzare degli oggetti rumorosi come le bottiglie sensoriali.

E’un metodo Montessori, basta prendere delle bottiglie in plastica trasparenti, in cui si inseriscono vari oggetti solidi e liquidi che vanno a stimolare il senso della vista, del tatto e dell’udito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Bottigliette sensoriali Montessori, cosa sono e come realizzarle-VIDEO-

2- Fare attività manuali: l’idea di tenerli impegnati con le attività manuali è davvero una bellissima idea, magari utilizzate delle paste modellabili per realizzare lavoretti. Un’idea sarebbe quella di creare le forme geometriche con colori diversi, così impareranno a distinguerle.

Un’altra attività che piace a tutti i bimbi è dipingere con gli acquerelli, magari fate un bel cartellone, rappresentando i momenti più belli trascorsi insieme, come le vacanze, una giornata al parco. Realizzare le impronte delle mani basta farle immergere nel colore, e poi sulla carta o addirittura su una t-shirt, tanto andrà via solo con acqua e sapone.

3- Leggere un libro insieme: sono belli e colorati, ricchi di immagini, così da stimolare la loro la fantasia e appassionarli alla lettura. Sono uno strumento che è in grado di intrattenere i più piccoli e allo stesso tempo di insegnare loro dei messaggi importanti.

Ecco alcuni testi, che vanno scelti in base all’età de bambini: