Ci avete mai pensato ad una pizza naturalmente priva di glutine, a preparazione rapida, che scaccia via i sensi di colpa e che contiene un superfood per il nostro benessere? Iniziate a studiare alla lettera questa ricetta perché la pizza non sarà più uno sgarro alla dieta al quale dover spesso rinunciare, questa sarà una gustosa alternativa salva cena prelibata e sana con il grano saraceno.

Finalmente un piacere culinario pronto a saziarci e farci sentire al contempo leggere! Una delizia salata tutta da scoprire per un ricetta sana, veloce e nutriente. La pizza di grano saraceno vi farà scoprire un modo tutto nuovo di mangiare l’alimento intramontabile e irrinunciabile. Pronte? Pizza di grano saraceno, preparazione 15 minuti.

Il grano saraceno | Un alimento sano dai mille utilizzi in cucina

Il grano saraceno è parte della categoria carboidrati ma non di quella delle graminacee ed è naturalmente privo di glutine. Possiede un livello nutrizionale notevole e porta con se fibre per la maggior parte solubili, fosforo, calcio, ferro, proteine. Il grano saraceno non contiene amidi, contiene molto meno sodio rispetto alla farina di frumento e un indice glicemico decisamente contenuto.

Si può davvero spaziare con questo alimento per ciò che concerne il settore cucina. Molte sono le ricette dolci e salate, panificati, dolci, piatti unici, insalate. Questi chicchi riescono a divenire cremosi con un poco di cottura in più, una crema che si sposa benissimo con accostamenti dolci come miele, sciroppo d’agave, sciroppi di cacao privi di zuccheri quindi fondenti.

Questo può consentirci di fare una sana colazione ricca e nutriente alla quale possiamo aggiungere frutta secca, scaglie di cocco, uva sultanina, fave di cacao, sciroppo d’acero, arricchirlo se vogliamo con yogurt greco, frutta fresca o frutti rossi come ribes, mirtilli.

Ciò che ci teniamo davvero a ribadire è quanto questo alimento possa fare realmente la differenza all’interno della vostra dieta settimanale, equilibra i grassi nel sangue, grandioso alleato di circolazione e stomaco, ideale per celiaci, ricco di minerali e proteine.

potrete trovare via via sempre più ricette con piccoli granuli tutti scoprire, per non parlare poi della cucina che se ne ricava, quella che useremo per questa favolosa variante della pizza tradizionale.

Pizza di grano saraceno | Sfida la dieta in 15 minuti

Ci sentiamo in dovere di fare una piccola premessa, molte di voi rabbrividiranno di fronte a questa pizza così alternativa anche per il solo fatto di averla etichettata con l’appellativo “pizza” ma, in cucina, conoscere e sperimentare dovrebbero essere sempre le due armi vincenti per scoprire nuovi modi di mangiar sano, soprattutto se questi apportano poi nel tempo enormi vantaggi al nostro organismo. Detto ciò, procediamo!

Ingredienti (per una persona, una pizza)

250 g di farina di grano saraceno

130 ml di acqua

Barattolo di pomodoro San Marzano

Mozzarella di riso

Basilico fresco

Sale

Olio extra vergine di oliva

Procedimento

Prendete una bella ciotola ampia, versate la farina e iniziate piano piano, mentre impastate, a farvi scivolare l’acqua tra le mani per poi lasciarla scivolare nella farina, aggiungete nel mentre due pizzichi di sale. Il composto sarà diverso dal solito e sarà un tantino appiccicoso, con un pochino di farina bianca aiutatevi nello stendere l’impasto su teglia da forno già pronta con carta forno posizionata.

Cospargete il pomodoro e informate per 10 minuti a 200 gradi. Aprite il forno e aggiungete la mozzarella di riso sopra spezzettata, cuocete ancora per 5/7 minuti alla stessa temperature. Una volta fuori dal forno, un filo di olio a crudo e due/tre foglie di basilico fresco.

La farina di grano saraceno essendo priva di glutine e ricca di proteine e fibre non si presta alla lievitazione. Chi preferisce renderla più vera pizza può tranquillamente utilizzare 125 g di farina bianca o integrale o tipo 2 e 125 g di farina di grano saraceno.