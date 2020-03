Fai il pieno di energia e prova questa gustosa insalate ricca di proteine! Chi prende l’allenamento sul serio è sempre alla ricerca di piatti rapidi ma al contempo pieni di sostanza. Chi di voi si mai dilettata in una ricetta simile? Siete solite cucinare uova, carne bianca, legumi a parte? Oggi scoprirete un’arma preziosa per riscoprire la vostra grinta durante l’allenamento. Insalatona con quinoa, legumi e spinaci.

Oggi la nostra proposta guarda al fitness e vi regala una ricetta niente male per chi svolge un allenamento costante, funzionale, con l’aggiunta di pesi e lo fa sempre con voglia e dedizione. La ricetta di oggi si sposa con le amanti dell’allenamento ma anche per tutte coloro che amano arricchire la propria alimentazione settimanale con cibi nuovi e vari. Insalatona speciale composta da quinoa, legumi a scelta e spinaci. Pronte a scoprire benefici e ricetta super veloce?

Come prima cosa, cos’è la quinoa?

Tutti vivono nella convinzione che la quinoa sia un cereale, in realtà si tratta di uno pseudo cereale. Viene spesso citata quando si parla di orzo, amaranto, farro per i suoi non pochi benefici. Fa parte della categoria dei grani antichi, tutti quei grani che, nel tempo, non hanno mai subito alterazioni al livello di composizione. Di quinoa ne parlava il popolo degli Incas come madre di tutti i cereali.

Essa è una pianta costituita da semi che possono essere facilmente macinati per dar vita a farine di quinoa. La si trova in commercio ma forse maggiormente reperibile nei negozi biologici che vantano una gamma di prodotti e alimenti decisamente particolari, con i quali ci si può sbizzarrire ed ampliare le nostre conoscenze in ambito culinario.

Di quinoa ce ne sono diversi tipi, bianca, rossa e nera. La quinoa contiene una buona quantità di acidi grassi. Può ridurre il rischio di contrarre diabete di tipo 2, pressione alta, malattie cardiovascolare, cancro al colon, obesità.

Va sempre sciacquata con cura prima di consumarla e la cottura è davvero rapida, pensate che in soli 15 minuti è pronta da gustare.

C’è una ricetta che non possiamo proprio tenerci per noi prima di passare alla speciale insalata. Si tratta di una ricetta veloce e semplicissima, gustosa, povera di calorie, energetica, insomma una merenda, spuntino o colazione davvero senza sensi di colpa!

Mini brownie di quinoa al cacao

Ingredienti (per 8 brownie)

500 g di quinoa (la tipologia è indifferente, potete scegliere il colore di quinoa che preferite)

2 uova

100 g di cacao amaro in polvere

80 g di zucchero di canna integrale

una manciata di cocco in scaglie

a scelta potete aggiungere noci, mandorle, miele, sciroppo d’agave, uva sultanina, arachidi

Procedimento

Prendete una pentola e fate bollire la quinoa per 15 minuti. Una volta cotta, prendete un ciotola e versateci zucchero e le due uova, sbattete energicamente e aggiungete via via cacao amaro, quinoa e le aggiunte che avete scelto. A composto ultimato, versatelo in un recipiente da forno “grandezza lasagna”, quindi anche abbastanza fondo, ponete prima la carta forno e adagiate l’impasto. Cuocete in forno per 20 minuti a 170 gradi, una volta raffreddato il tutto, tagliate 8 rettangoli e spolverate sopra le scaglie di cocco.

Eccoci finalmente alla ricetta protagonista, la nostra insalatona super proteica! Gli ingredienti sono semplici, per la quinoa abbiamo detto già dove possiamo trovarla. Questa manciata di proteine a basso indice glicemico sono perfette per la dieta delle sportive e per chi è attivissima nel mondo del fitness.

Ricca di minerali, vitamine e fibre la quinoa vi aiuterà a contrastare la stanchezza, dona un senso di sazietà ed elimina le tossine. veniamo agli ingredienti!

Ingredienti (per 1 persona)

120 g di quinoa (rossa, bianca o nera, a scelta)

40 g di legumi a scelta tra fagioli borlotti, fagioli cannellini, ceci, lenticchie

40 g di spinaci (il peso si intende da cotti, sempre meglio freschi ma anche quelli surgelati andranno bene)

sale e olio extra vergine di oliva quanto basta

Procedimento

Cucinate la quinoa in acqua bollente, fuoco medio, per 15 minuti. Nel frattempo saltate gli spinaci in padella preferibilmente senza condimento aggiunti. A parte preparate legumi scelti in barattolo o freschi e già cotti. Unite tutti gli alimenti, aggiunte sale e olio, mescolate bene. Potete aggiungere a piacimento una manciata di frutta secca per rendere l’insalata ancora più energica.

La quinoa si può preparare, come abbiamo visto, anche nella variante dolce, potete infatti cuocerla e aggiungere del miele o dello sciroppo d’agave, yogurt, cacao, frutta secca e fresca.