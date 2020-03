Ci sono degli alimenti che, più di altri, fanno bene alla salute dei polmoni.

I polmoni sono particolarmente preziosi per la nostra salute. Oltre a consentirci di respirare, portano l’ossigeno al cervello e agli altri organi.

Per mantenerli in salute ci sono diversi cibi che possono essere consumati e che offrono loro diverse proprietà benefiche. Dall’aglio, allo zenzero, passando per la curcuma, ogni alimento è in grado di donare supporto ai polmoni, oltre che all’organismo in generale.

Per scoprire quali sono i più importanti, guarda il video e clicca qui → Questi dieci alimenti fanno bene ai polmoni