Riportiamo integralmente il decreto legge emanato dal governo l’11 marzo con nuove e più rigide misure restrittive per contrastare il contagio da Coronavirus

Ieri sera poco prima delle ore 22 , il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte presentava in diretta via Facebook quelli che valeva già annunciato essere ” importanti aggiornamenti” circa le misure per arginare il contagio da Coronavirus.

Quanto emerso è una sequela di restrizioni importanti, senza precedenti nel nostro Paese ma indispensabili per il bene comune.

Indispensabile è però anche comprendere al meglio queste nuove normative. Iniziamo allora rileggendole insieme.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Coronavirus | ecco le aziende che donano servizi digitali gratuiti

Coronavirus, Decreto 11 marzo 2020

Vi abbiamo già illustrato nel dettaglio che cosa il decreto firmato dal Presidente del Consiglio ieri sera vieta e che cosa continua a consentire. Vi abbiamo anche elencato le attività che resteranno aperte e quelle che invece dovranno andare incontro alla chiusura forzata.

Simili provvedimenti però sono più che importanti, più che significativi e meritano dunque di esser conosciuti nel dettaglio e nella loro interezza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Coronavirus | Pandemia: che cosa significa e che cosa comporta per l’Italia?

Ecco perché noi di CheDonna.it abbiamo deciso di riportare il decreto in questione nella sua interezza, pagina per pagina e, di conseguenza, parola per parola.

Nella gallery qua sotto trovate dunque il documento così come sottoscritto dal governo.

Come ogni documento ufficiale, anche questo comprende naturalmente passaggi tecnici, poco comprensibili o comunque ostici nella lettura.

Ciò nonostante un approccio più diretto a qualche cosa che ci riguarda così da vicino appare doverose.

Cogliamo l’occasione però per ricordare qualcosa di importante. I nuovi provvedimenti non sostituiscono i vecchi. Rammentiamo allora che, oltre a stare a casa dobbiamo anche preoccuparci di ciò che ci prescrisse giorni fa il Ministero della Salute: