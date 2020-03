Andrea Iannone | grave lutto morto ex compagno di squadra

Nelle ultime ore in un tragico incidente è morto Stefano Bianco, pilota che aveva gareggiato insieme ad Andrea Iannone qualche anno fa. Il suo ricordo su Instagram

Non è un momento facile per Andrea Iannone. Prima la possibile sospensione per il cado doping che è ancora in ballo. Poi la delicata situazione con Giulia De Lellis. E adesso anche la notizia della tragica scomparsa di un amico. Stefano Bianco, 34enne ex pilota torinese del Motomondiale è morto improvvisamente per un incidente stradale.

Stava viaggiando in provincia di Torino sulla sua moto e si è scontrato con un furgone, senza scampo.

Iannone nel 2007, ad inizio carriera, aveva gareggiato con lui ed è rimasto sconvolto:

“Ciao Stefano – ha scritto in una Story – poco fa ho ricevuto questa sconvolgente notizia. Abbiamo condiviso il box nell’anno 2007, siamo stati compagni di squadra e rivali. Di te ho sempre mantenuto il ricordo di un ragazzo puro e vero. Ti abbraccio forte, sono sconvolto. Rip.”