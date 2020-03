Scopri qual è il piccolo gesto in grado di emozionare i segni dello zodiaco.

Quando si parla di amore, è facile sperimentare emozioni di ogni tipo che colgono la persona impreparata, portandola a provare qualcosa di unico. Di solito si tratta di piccoli gesti, in altri casi di un solo sguardo. Ciò che non cambia mai è l’emozione che si prova e che in alcuni casi si rivela indimenticabile, restando come un momento speciale nella mente di chi l’ha provata.

Come normale che sia, però, ognuno di noi prova emozioni per cose diverse. E, visto che, almeno in parte, queste possono dipendere dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto come passare il tempo in casa in base al segno zodiacale e quali sono gli amici più egoisti dello zodiaco, scopriremo qual è il gesto che, in amore, riesce ad emozionare i vari segni dello zodiaco. Trattandosi di un aspetto legato al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente, in modo da avere un’idea più chiara di ciò che dona più emozioni.

Astrologia: Il piccolo gesto che fa emozionare i segni zodiacali

Ariete – I primi contatti

I nati sotto il segno dell’Ariete sono persone che si emozionano con difficoltà e che di solito preferiscono gesti eclatanti alle piccole cose. Quando sono infatuati di qualcuno, però, riescono a provare qualcosina di più e ciò avviene in particolare con i primi contatti. Uno sfioramento di mani, uno sguardo, persino una telefonata possono fare la differenza. Perché ciò avvenga, però, da parte loro deve esserci già un sentimento importante mentre dall’altra parte deve esserci una buona gestione dei modi di fare. In genere, infatti, tendono ad emozionarsi di più con qualcuno che sa come tenerli sulle spine.

Toro – I massaggi

I nativi del Toro amano particolarmente il contatto fisico e questo li porta ad emozionarsi ad ogni sfioramento con la persona che gli piace. Potendo scegliere, ciò che li rende più felici sono i massaggi. Oltre ad aiutarli a rilassarsi suscitano in loro emozioni positive che li fanno sentire maggiormente coinvolti, portandoli ad aumentare anche i sentimenti che provano per l’altra persona. Dopotutto, le coccole sono uno dei loro punti deboli. E, per questo motivo, riceverne li farà senire al settimo cielo e più legati all’altra persona.

Gemelli – Le parole dolci

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone pratiche ma anche romantiche. Quando gli piace veramente qualcuno, quindi, tendono ad attaccarsi ad ogni piccolo gesto. E cosa c’è di meglio di qualche parola dolce? Sentirsi al centro delle attenzioni della persona che gli piace e cogliere parole se non d’amore, ricche comunque di positività nei loro confronti, è una cosa che li rende felici, al punto da rendere più bella la loro giornata.

Potrebbe interessarti anche -> Astrologia: Perché temi di impegnarti in amore

Cancro – I complimenti

I nativi del Cancro sono vanitosi come pochi altri e tengono in considerazione ciò che gli altri pensano di loro. Lo fanno a tal punto che a volte la cosa desta loro non poche preoccupazioni. Ricevere dei complimenti dalla persona che gli piace è quindi una delle cose che li emoziona di più e che li fa sentire speciali. Cosa che per loro è decisamente importante, specie quando sono coinvolti sentimentalmente. Più complimenti ricevono e più la loro felicità salirà alle stelle, accrescendo al contempo ciò che provano per l’altro/a.

Leone – Le attenzioni improvvise

I nati sotto il segno del Leone amano sapere di essere sempre al centro dell’attenzione e per loro è ancor più importante esserlo per le persone che amano o che rientrano tra quelle considerate speciali. Per questo motivo, hanno sempre bisogno di sentirsi dire che sono importanti e di sapere che dall’altra parte c’è un interesse speciale nei loro confronti. Ricevere attenzioni extra è quindi quel gesto in grado di spiazzarli e di far battere loro il cuore al punto da ampliare la portata dei sentimenti che provano.

Vergine – Un dono improvviso

I nativi della Vergine sono persone analitiche e sempre legate ad una sorta di razionalità che contraddistingue il loro modo di essere. Quando gli piace qualcuno, però, possono lasciarsi andare almeno un po’ ad un lato emozionale del quale non sono affatto pratici. Ricevere un dono rientra così tra i gesti in grado di confonderli e di emozionarli al contempo. Gesto che cercheranno sempre di ricambiare e del quale si ricorderanno anche dopo diverso tempo. Ammesso che considerino quanto ricevuto davvero pensato per loro, ovviamente.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Bilancia – Ricevere dei fiori

Un gesto in grado di emozionare i nati sotto il segno della Bilancia? Ricevere in dono dei fiori. Amanti delle cose belle, si sentiranno capiti e gradiranno ancor più il dono se piacevole alla vista. Per loro, si tratta infatti di un modo per dir loro che li si conosce abbastanza e che li si apprezza per quello che sono. Al contempo, apprezzano anche i fiori in se, che tendono ad amare e dei quali amano circondarsi. Un piccolo gesto che colpisce il segno in modo semplicemente perfetto.

Scorpione – I messaggi d’amore

I nativi dello Scorpione sono persone estremamente mentali e in grado di ragionare su ogni più piccola cosa. Ricevere un messaggio d’amore, ancor meglio se criptico, dalla persona che gli piace è quindi in grado di emozionarli e confonderli al contempo. Con il messaggio giusto sono infatti in grado di continuare a pensare a quanto gli è stato scritto, anche per tutto il giorno. Ciò fa si che il loro sentimento si auto alimenti, crescendo e diventando ancor più importante. Ancor meglio se al messaggio si aggiunge qualche sguardo di quelli carichi di parole inespresse. Altra cosa che li porta a provare emozioni sempre più forti.

Sagittario – Una sorpresa

I nati sotto il segno del Sagittario amano essere sorpresi perché ciò li fa sentire pensati e amati. Ricevere una sorpresa dalla persona che gli piace tende quindi ad emozionarli sempre un po’, soprattuto se questa coincide con il loro gusto e modo di essere. Purtroppo sono anche persone che tendono ad abituarsi in fretta e per far si che ogni sorpresa sia un’emozione sarà necessario impegnarsi a fondo, arrivando a dar loro qualcosa che sia sempre inatteso e, sopratutto, impossibile da prevedere.

Potrebbe interessarti anche -> Come tirarti su di morale in base al tuo segno zodiacale

Capricorno – Uno sguardo costante

I nativi del Capricorno non apprezzano molto i modi invadenti. Ciò nonostante gli piace sapere di essere al centro dei pensieri della persona che gli piace. Ricevere sguardi costanti è quindi una cosa che li emoziona e che, stranamente, non percepiscono come di troppo. Anzi, più si sentiranno osservati e più le loro emozioni accresceranno. Unico problema? Ciò funziona solo con le persone che destano il loro interesse. Essere osservati da altri è invece una cosa che può procurargli anche parecchio fastidio.

Acquario – Una carezza improvvisa

I nati sotto il segno dell’Acquario sono persone estremamente riservate. Avvicinarsi a loro, quindi, è spesso difficile, specie se non nutrono alcun interesse per l’altra persona. Quando qualcuno gli piace, però, possono arrivare a farsi coinvolgere un po’ di più e ciò li porta a provare emozioni anche forti per il più piccolo gesto. Una carezza improvvisa, specie se non casuale, è ad esempio in grado di dar loro un’emozione anche forte che li porterà a pensare più volte a chi glie l’ha data. Una cosa che ovviamente non avverrebbe mai se, alla base, non ci fosse un interesse.

Pesci – Un abbraccio improvviso

I nativi dei Pesci sono persone estremamente romantiche e ciò li porta ad emozionarsi facilmente, specie a cospetto di qualcuno che gli piace o per il quale provano un sentimento importante. Un abbraccio improvviso è quindi in grado di farli sentire speciali e di dar loro un battito del cuore più accelerato e tale da farli sentire particolarmente coinvolti. Allo stesso modo anche uno sguardo intenso o le giuste parole possono fare la differenza per il loro cuore, portandoli ad emozionarsi in modo crescente.

Potrebbe interessarti anche -> Cosa dovresti sapere sull’amore in base al tuo segno zodiacale

A volte i piccoli gesti sono qualcosa di speciale perché semplici, inattesi ma estremamente diretti. Se si prova qualcosa per qualcuno, sono in grado di accelerare i tempi dell’amore, di far sentire coinvolti e di accrescere l’interazione tra le parti. Un modo di comunicare speciale ed in grado di fare la differenza, specie per i più romantici.