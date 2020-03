Alessandra Amoroso, non rendendosi conto di essere in diretta su Instagram, ha commesso una clamorosa gaffe con Emma Marrone e i suoi fan

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone sono senza dubbio le vincitrici più amate del talent show di Maria De Filippi. Oltre ad avere in comune la passione per la musica, data la loro professione di artiste, le due sono anche grandi amiche e lo hanno dimostrato ampiamente durante il corso di questi anni di carriera, ben dieci.

Qualche ora fa, le due sono diventate le protagoniste di un siparietto comico, con tanto di gaffe di Alessandra, che tanto sta facendo divertire il vasto pubblico della rete. Che cosa è successo?

Emma, per intrattenere i suoi fan, ha dato il via ad una diretta sul proprio profilo Instagram, invitando la sua collega ad unirsi a lei. Alessandra ha accettato di buon grado l’invito, convinta che fosse una videochiamata privata. Non è difficile capire la sua sorpresa quando la Marrone le ha fatto notare che c’erano collegate altre 11 mila persone e che forse non era il caso di mostrarsi sedute sul gabinetto.

Alessandra Amoroso ha fatto una clamorosa gaffe con Emma Marrone e i suoi fan su Instagram, ma il pubblico la ama proprio per questo: per la sua spontaneità e semplicità.

Oltre alla gaffe con Emma Marrone, che recentemente è tornata a parlare del suo rapporto con Stefano De Martino, la cantante salentina si è attivata al fine di sensibilizzare il suo pubblico sull’emergenza legata al coronavirus.

Alessandra Amoroso ha iniziato una raccolta fondi al fine di sostenere gli ospedali del Salento in questo periodo delicatissimo per il bel paese, ma non solo. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi ha deciso di intrattenere i suoi fan, per la campagna #iorestoacasa, attraverso delle dirette social, dirette che hanno lo scopo di non annoiarli e sensibilizzarli su questo delicato tema.

Alessandra non sarà da sola, con lei ci saranno tantissimi ospiti e questo progetto prenderà vita proprio a partire da oggi.

A Casa di Sandrina, questo è il nome del progetto, avrà il suo primo appuntamento alle ore 16:00 in diretta con Billboard. Il giorno 14, invece, sarà in collegamento con l’influencer Deianira Marzano alle ore 11:30. Il giorno 16, invece, avrà ben due ospiti: Nicolò De Devitiis e Veronica Ruggieri. Per loro il pubblico dovrà collegarsi alle ore 16:00.

Il giorno 18 marzo ci sarà con Alessandra, Paola Rocchi ma l’orario per questo appuntamento è ancora da definire. Il 20 ci sarà Emma Marrone alle ore 16:30 e si spera senza nessun water; mentre l’ultimo appuntamento è previsto per il 22 con Francesca Amoroso, sempre per le 16:00.

Alessandro Amoroso, che recentemente è tornata single, è pronta ad intrattenere il suo pubblico, e a regalare emozioni, anche in questo periodo difficile. Chapeau.

Alessandra Amoroso ed Emma Marrone, quando sarà il turno dell’appuntamento che le vede in diretta di nuovo insieme, sicuramente parleranno della gaffe commessa dall’interprete di Mambo Salentino e ne vedremo delle belle. Questo è poco, ma sicuro.