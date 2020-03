Vomito | scopri i rimedi naturali per attenuarlo

Il vomito è un malessere che può riguardare tutti, può dipendere da diversi fattori, scopriamo i rimedi naturali per attenuarlo.

Il vomito o il senso di vomito può comparire improvvisamente, causando un malessere generale, può manifestarsi per diversi motivi.

Le cause possono essere patologiche, o semplicemente legati a variazioni ormonali, come gravidanza, ciclo mestruale o mal d’auto e nave.

E’ opportuno chiedere il parere medico soprattutto se il malessere persiste, in quanto definirà la diagnosi e vi darà la cura da seguire per attenuare il problema.

In alternativa ai farmaci che potrebbe prescrivervi il medico, potreste seguire dei consigli per attenuare il senso di vomito con rimedi naturali, scopriamoli.

Vomito: scopri i rimedi naturali

Il senso di vomito e il vomito, si può ridurre anche seguendo un’alimentazione adeguata. Questo soprattutto se è dovuto ad una cattiva indigestione che causerà sicuramente bruciore, acidità e gonfiore addominale.

Ecco cosa inserire nella dieta:

bicarbonato

menta

miele

limone

Lo stomaco deve riposarsi, è preferibile assumere molti liquidi, soprattutto l’acqua, a cui dovrete aggiungere un’alimentazione minima, evitando alcuni cibi:

formaggi e latticini

cibi fritti: patatine, snack

dolci farciti

cioccolata

insaccati

carni rosse

alimenti acidi: pomodori, arance

prodotti lievitati

Provate a bere una tazza di acqua con del succo di limone, aiuterà sicuramente, donerà sollievo. Consigliati sono anche gli alimenti che contengono la vitamina B6, C e K sono molto utili per attenuare la sensazione di nausea.

Sono tanti i prodotti naturali che possono aiutarvi in caso di vomito, scopriamo i rimedi naturali più efficaci.

1- Zenzero

Preparate l’infuso preparato con la radice di zenzero, apporterà sicuramente un sollievo immediato, è una spezia molto utilizzata proprio grazie alle sue proprietà benefiche. E’ ideale per contrastare il vomito, soprattutto se dipende da una cattiva digestione o dal classico mal d’auto.

Potete anche aggiungere qualche goccia di olio essenziale su un fazzoletto e l’annusate. In alternativa, provate a tagliarne un pezzetto di zenzero crudo e lo succhiate fino a quando il malessere non passa. In caso di nausee mattutine potete anche bere una limonata allo zenzero con un pò di miele o stevia, appena svegli.

2- Olio essenziale di menta piperita

Basta versare 2 gocce su una zolletta di zucchero oppure le mettete direttamente sotto la lingua, molto efficace in caso di vomito e senso. La menta piperita aiuta a distendere e tonificare i muscoli dello stomaco, inoltre va a placare le contrazioni addominali.

3- Menta

La menta è uno dei rimedi naturali per il vomito, più conosciuti e più gradevoli, è una pianta che calma il bruciore allo stomaco, inoltre va a riequilibrare le funzioni gastriche. Provate a masticare delle caramelle alla menta, oppure preparate un infuso a base di menta e zenzero.

4- Melissa

La melissa non solo previene i disturbi gastrici, ma calma i nervi che vanno ad influire sulla digestione. Potete utilizzarla per infusione, utilizzate le foglie fresche o secche.

5- Infusi di basilico

Il basilico, potete consumarlo fresco, masticando le foglie, oppure come infuso, sicuramente si allevieranno i crampi, spasmi allo stomaco e la nausea.

6- Liquirizia

La liquirizia, grazie al sapore forte e dolce aiuta a contrastare il vomito e la nausea, potete masticare qualche caramella, stecca o le capsule con estratto secco. In alternativa, potete preparare un infuso e bere, grazie alle sue proprietà digestive ed espettoranti, aiuterà notevolmente.

Assumere con moderazione o chiedere il parere medico se avete problemi di pressione alta.

7- Cannella

La cannella è una spezia dolce e aromatica, riesce a regolare i livelli di zucchero nel sangue, così contrasta il vomito, potete utilizzarla in infusione, oppure potete aggiungerla ai vostri piatti.