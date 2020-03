Questi 10 alimenti fanno bene ai polmoni

I polmoni sono estremamente importanti per la nostra sopravvivenza. Scopri quali sono gli alimenti che possono aiutarli a mantenersi in salute.

I polmoni sono estremamente importanti e delicati. Essi ci aiutano a respirare tenendoci in vita e, al contempo, portano ossigeno al cervello e agli altri organi, aiutando anche a smaltire le sostanze inquinanti.

Prendersene cura è pertanto estremamente importante e per farlo si può evitare di mantenere alcune abitudini sbagliate e scegliere alimenti in grado di dargli sostegno. Scegliere i giusti alimenti può infatti fare la differenza, dando vigore ai polmoni e contribuendo a mantenerli in salute.

I cibi che fanno bene ai polmoni

L’alimentazione è uno degli aspetti più importanti per la nostra vita e per il benessere in generale.

Ci da nutrimento, ci aiuta a mantenerci in forze ed offre tutta una serie di elementi indispensabili per poter vivere in buona salute.

Ogni alimento ha proprietà specifiche che possono fare la differenza per i vari organi, tanto che per ognuno ce ne sono di più indicati rispetto ad altri.

Dopo aver visto quali sono gli alimenti che fanno bene al cervello, oggi scopriremo insieme quelli indicati per il benessere dei polmoni.

L’aglio. Odiato da molti, l’aglio è un grande amico dei polmoni. Oltre ad essere un antibiotico naturale è infatti in grado di prevenire alcune patologie proprio a carico degli stessi. Ottimo da spolverare sulle insalate per dar loro più gusto.

La cipolla. Ricca di antiossidanti, la cipolla, specie se mangiata cruda aiuta a prevenire raffreddori, influenze e malattie che, se protratte nel tempo, possono portare a complicanze anche serie per i polmoni. Perfetta nelle insalate ma anche nei contorni, purché non troppo cotta.

Il pomodoro. Ricco di licopene, il pomodoro è un super cibo, noto per essere cisì ricco di antiossidanti da poter contrastare i radicali liberi. Altra risorsa importante per chi tiene alla salute dei propri polmoni. Ottimo da consumare sotto forma di succo o in aggiunta alle insalate.

Il cavolo cappuccio. Si tratta di un alimento ricco di glucosinolati, ottimi per aiutare l’organismo a liberarsi di alcune sostanze tossiche. Ricco anche di antiossidanti apporta svariati benefici per i polmoni, contribuendo ad un’azione protettiva. Perfetto nelle insalate, lo si può consumare anche cotto come contorno o per creare degli sfiziosi involtini.

Il pesce azzurro. Ricco di Omega 3, il pesce azzurro dona sostegno ai polmoni grazie anche alla presenza di vitamina D, notoriamente amica del sistema respiratorio. Alla griglia o al vapore è un ottimo secondo piatto.

Lo zenzero. Antinfiammatorio naturale, lo zenzero dona sostegno alle cellule dei polmoni, proteggendole da varie patologie. Inoltre contribuisce alla pulizia dei polmoni e alla loro disintossicazione dalle sostanze negative. Perfetto sotto forma di decotto o nelle tisane si può consumare anche a crudo nelle insalate.

La curcuma. Nota per le sue incredibili proprietà, la curcuma è un antinfiammatorio naturale ed è anche ricca di antiossidanti. Se consumata insieme al pepe (cosa che ne aumenta la capacità di assorbimento) si rivela quindi una vera alleata dei polmoni. Regina del golden milk, può essere usata anche per condire le insalate e dar loro maggior gusto.

I frutti di bosco. Ricchi di resveratrolo, i frutti di bosco aiutano ad alleviare lo stress ossidativo che è uno dei maggiori responsabili delle malattie respiratorie e di altre patologie che possono coinvolgere i polmoni. Consumarli è quindi un buon modo per mantenerli in salute. Ottimo spuntino, sono buoni anche nello yogurt a colazione.

L’arancia. Frutto ricco di vitamina C e ottimo per la salute in generale, l’arancia è in grado di apportare ai polmoni i giusti nutrienti per mantenersi in buona salute. Inoltre sono ricche di anti ossidanti che aiutano nella lotta ai radicali liberi. Perfetta sotto forma di succo (da arancia fresca) per iniziare la giornata.

La mela. Frutto portatore di salute, per eccellenza, la mela, ricca di proprietà, si rivela particolarmente utile per i polmoni. La sua buccia, ovviamente tratta da mele biologiche, aiuta infatti a proteggere i polmoni da asma, tumori e problemi in generale. Ottimo spezza fame, si può gustare anche a colazione insieme allo yogurt.

Ovviamente gli alimenti che fanno bene ai polmoni non sono solo questi ma inserendo questi dieci si può fare la differenza, iniziando ad apportare i giusti benefici ai polmoni e offrendo loro maggiori possibilità per lavorare meglio e mantenersi in salute.