Le previsioni meteo di domani ci svelano come sarà il cielo nelle prossime ore, se ci attende giovedì di pioggia o di sole

Le previsioni meteo di oggi mostravano un cielo tendenzialmente sereno, intaccato da nubi che avanzavano qua e là ma senza sfociare quasi mai in vere e proprie precipitazioni.

Una situazione dunque tutto sommato serena ma è anche destinata a durare? Scopriamolo insieme continuando a leggere proprio qui su CheDonna.it.

Di seguito troverete infatti le previsioni del tempo per la giornata di domani. Nubi, sole e eventuali precipitazione verranno scandagliate per ogni area della Penisola, con uno sguardo attento anche per il sali e scendi delle temperature, tipico di questo periodo.

Consultiamo allora insieme le previsioni meteo per giovedì 12 marzo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Capelli, quando è meglio tagliarli in base alle fasi lunari

Previsioni meteo domani, giovedì 12 marzo

Le previsioni del tempo di giovedì 12 marzo ci presentano una situazione ancora soleggiata sebbene sempre più velata da nubi.

Se il sole tiene dunque botta la situazione peggiora lentamente e ci porta sempre più a confrontare con momenti meno sereni.

Quali donne saranno però più adombrate e quali meno? Scopriamolo continuando a leggere qua sotto il dettagliato prospetto del meteo di domani.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Camminare sotto la pioggia: 5 benefici per la salute

Nord

Ancora una volta vediamo le nubi aumentare al settentrione, in particolare a partire dal Nordovest, con qualche debole pioggia in arrivo su Liguria e Alpi occidentali. Le temperature si registrano in lieve calo al Nordovest, con massime che ondeggeranno tra i 14 e i 18 gradi.

Centro

Anche sulle regioni centrali aumentano le nubi, in particolare sulla Toscana sebbene senza piogge. Altrove il cielo si rasserena lasciando un maggiore spazio al sole salvo alcuni blandi annuvolamenti. Le temperature appaiono stabili, con massime comprese tra i 17 e i 21 gradi.

Sud

Ancora una volta, sulle regioni del meridione, l’alta pressione in rinforzo regala un cielo in gran parte sereno, salvo qualche annuvolamento, in particolare modo sul versante tirrenico. Le temperature appaiono qui ancora una volta in aumento, con massime comprese tra i 17 e i 21 gradi.

Fonte: 3bmeteo.com