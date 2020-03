Gli amici più egoisti dello zodiaco

Scopri quali sono i segni zodiacali che in amicizia sono particolarmente egoisti e quali, invece, sono più altruisti di quanto si pensa.

L’amicizia è una delle cose più preziose al mondo. Si tratta di un sentimento che nasce spontaneo e che se ben coltivato può durare per sempre, portando le persone che lo vivono ad essere complici, a darsi sostegno l’un l’altro e ad esserci senza che vi sia alcun obbligo o impegno in proposito. Allo stesso tempo, la sua salvaguardia dipende dalle parti in causa e ciò può portare ad amicizie che proseguono senza intoppi per tutta la vita ed altre che a causa di equivoci, atteggiamenti sbagliati e tradimenti possono arrivare ad interrompersi. Spesso a fare la differenza è la capacità di comunicare che c’è alla base, altre invece si tratta dell’egoismo di uno dei due amici o di entrambi. Problema che una volta messosi in mezzo può compromettere anche per sempre il rapporto di amicizia.

E visto che il modo di essere delle persone dipende almeno in parte dall’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto come passare il tempo in casa in base al proprio segno zodiacale e perché i vari segni dello zodiaco temono di impegnarsi in amore, scopriremo quali sono i segni zodiacali più egoisti quando si parla di amicizia. Trattandosi di un aspetto strettamente legato al modo di essere, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente in modo da avere un’idea più chiara della situazione.

Astrologia: I segni zodiacali che in amicizia sono egoisti e quelli che non lo sono affatto

Ariete – Gli amici particolarmente egoisti

Si potrebbe dire che i nati sotto il segno dell’Ariete siano tra le persone più egoiste in amicizia. Esattamente come avviene per l’amore, tendono infatti a mettersi sempre al primo posto e a cercare di ottenere quanto più possono da chi li circonda. Questo fa si che, sebbene siano spesso cercati dagli altri per la loro allegria e per la capacità di risultare divertenti e di compagnia, in realtà sono piuttosto carenti dal punto di vista emozionale. Poco empatici, tendono a calpestare con facilità i sentimenti di chi gli è amico e lo fanno senza preoccuparsene minimamente, certi che al loro posto chiunque agirebbe allo stesso modo. Averli come amici, quindi, è sicuramente divertente ma non da garanzie di alcun tipo. Se si troveranno più a loro agio con altre persone o riterranno di poter ottenere di più non ci penseranno infatti due volti a cambiare rotta e tutto senza dare spiegazioni.

Toro – Gli amici abbastanza altruisti

I nativi del Toro sono persone che, quando si parla di amicizia, fanno sempre tutto per esserci. C’è da dire, però, che per loro ci sono almeno due tipi di rapporti di questo tipo. Il primo è quello che vivono in modo più superficiale e che riguarda compagni di studio, amici con i quali si vedono ogni tanto e compagni di avventure varie. Il secondo, quello a cui tengono particolarmente, viene intrecciato con coloro che reputano di famiglia e che, di solito, sono gli amici di vecchia data. Se con i primi possono avere modi di fare un po’ egoisti e a volte distaccati, con i secondi fanno sempre di tutto per esserci e per rispondere ad ogni sorta di bisogno. Per i nativi del segno, infatti, l’amicizia è un sentimento importante, che va alimentato nel tempo e che può dare molto di più se ben gestito da entrambe le parti. Si tratta quindi di amici ideali purché si sia certi di essere nella giusta cerchia.

Gemelli – Gli amici, tutto sommato, generosi

I nati sotto il segno dei Gemelli sono amici allegri e simpatici. Di quelli che rendono vivo l’ambiente, che sanno come divertire e che ogni giorno inventano qualcosa d nuovo. Il loro modo di intendere l’amicizia è però strettamente personale e legato ai sentimenti che provano per l’altra persona. Se sinceramente affezionati sanno mostrarsi infatti abbastanza generosi. In caso contrario possono rivelare dei tratti piuttosto egoisti e difficili da gestire. Si tratta quindi di amici che è piacevole avere a patto di rientrare nei loro canoni e di ricevere il trattamento migliore. In caso contrario, il rischio è quello di vivere un rapporto fatto di continui alti e bassi e comunque destinato a finire.

Cancro – Gli amici egoisti

I nativi del Cancro, per quanto siano estremamente affettuosi e bisognosi di affetto, tendono a diventare egoisti quando tengono a qualcuno. La cosa, ovviamente, avviene anche nei rapporti di amicizia. La paura di restare da soli o di essere feriti li porta ad assumere atteggiamenti anche strani che, alla lunga, possono portare alla fine del rapporto. Detto ciò, si tratta di amici che si mettono sempre al primo posto e che possono diventare insistenti e fastidiosi pur di averla sempre vinta. Averli come amici, per quanto confortevole da un punto di vista sentimentale e legato quindi alle esternazioni d’affetto, può diventare difficile dal lato caratteriale, spingendo a liti e discussioni continue che, presto o tardi, finirebbero con il compromettere per sempre il rapporto.

Leone – Gli amici sinceramente egoisti

I nati sotto il segno del Leone rientrano tra gli amici strani perché, pur mostrandosi sempre comprensivi e gentili, hanno un loro modo personale di mostrarsi egoisti e tutto senza farsi il minimo problema. Per loro, infatti, mettersi al primo posto è così naturale da non farne mistero con nessuno e da dirlo a chiunque conoscano, vantandosi persino della loro scelta. Scelta che, in un rapporto di amicizia può portarli a mettere da parte chiunque per dedicarsi a ciò che gli piace e tutto pretendendo attenzione e riguardi. C’è da dire che se hanno tempo e modi sanno sempre come farsi perdonare. Quando ciò non avviene, però, pretendono che dall’altra parte non ci siano offese di alcun tipo. Poiché da un amico si attendono sempre il massimo della comprensione.

Vergine – Gli amici altruisti

I nativi della Vergine vivono l’amicizia in modo piuttosto strano. Quando possono infatti, riescono a mostrarsi generosi con gli amici che cercano di aiutare come possono. Se questi non si trovano in difficoltà, però, il loro egoismo tende ad emergere, spingendoli ad atteggiamenti spesso deleteri e volti a mettere in risalto la propria persona. Così finiscono facilmente con il dar vita a discussioni infinite delle quali sono i primi a stancarsi al punto da poter decidere di porre fine a tutto e senza ripensamenti. Orgogliosi come non mai, infatti, tendono a stare sulle loro e a prendersela per nulla, vanificando anche la più preziosa delle amicizie.

