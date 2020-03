Coronavirus | A Codogno calano i contagi

A Codogno, in Lombardia, è stato registrato un calo delle persone contagiose.

Prime buone notizie riguardo la diffusione del Coronavirus. Nella giornata di ieri, a Codogno, per la prima volta non sono stati registrati nuovi contagi. Si tratta di un successo che ovviamente non indica la vittoria sul virus quando, come dichiarato dallo stesso sindaco, la buona riuscita data dal periodo di quarantena.

Ieri a Codogno, comune dove c’è stato il primo ricoverato da Coronavirus, per la prima volta il numero di nuovi contagiati è stato zero.

Un trionfo che arriva dopo il periodo di quarantena, seguita scrupolosamente e che a quanto pare ha portato i primi risultati positivi.

Una vittoria che il sindaco della città, Francesco Passerini, ha sottolineato dichiarando di esserne felice e di sapere che il merito di questo primo dato positivo è stato dato dalla quarantena seguita seriamente nel periodo in cui Codogno è stato zona rossa.

Una battaglia che, sempre secondo Passerini, non è ancora finita ma che potrebbe concludersi nel giro di qualche settimana se in tutta Italia si seguiranno con attenzione le indicazioni dettate dal governo.

Come molti sapranno l’intera nazione si trova ormai a dover fare i conti con regole ferree ma indispensabili per far si che il virus non si diffonda.

Per questo motivo è stato stilato un vademecum con le regole da seguire delle quali riassumiamo alcune delle più importanti:

La distanza da tenere tra le persone deve essere di almeno un metro

In caso di temperatura sopra i 37,5 si deve stare in casa e chiamare il medico, senza andare al pronto soccorso

Non si può andare in altri comuni a meno di non averne comprovata necessità

Gli spostamenti dovranno essere autocertificati

Anziani e persone immunodepresse devono restare a casa

Si può andare a far spesa uno per famiglia

Sono vietate le riunioni

Inoltre va ricordato che negozi, bar e ristoranti chiudono tutti i giorni alle 18:00 e restano chiusi per l’intera giornata il Sabato e la Domenica. Restano invece aperti i negozi di genere alimentare, le farmacie e le para-farmacie.

In Chiesa non ci saranno funzioni e palestre, biblioteche e luoghi di ritrovo saranno chiusi.