Alex Del Piero | Armonia ritrovata con la compagna, è di nuovo amore

Del Piero, attualmente in Australia, ritrova l’amore con la compagna Sonia Amoruso. L’ex fantasista si gode la sua famiglia, con qualche soddisfazione professionale in più.

In questa situazione difficile c’è persino chi trova la forza di innamorarsi ancora, riuscendo a far ardere nuovamente la fiamma della passione. Si tratta di Alex Del Piero, l’ex campione bianconero – ora – vive in Australia, ma spesso fa la spola con l’Italia per tenere sotto controllo le sue attività culinarie. L’ex fantasista bianconero, infatti, si è dato (anche) alla ristorazione: la gestione di una catena di ristoranti – la N10 – lo tiene impegnato all’estero e nello Stivale con grande successo e soddisfazione.

La cucina italiana è un bene da esportare all’estero, malgrado – come sottolineato a più riprese – questo non sia un periodo facile, complice l’emergenza sanitaria per il Coronavirus. Del Piero vive l’allerta batteriologica che vige attualmente nel nostro Paese da fuori, l’ex numero dieci è comunque preoccupato: nei momenti difficili, tuttavia, spesso si ritrovano persone care. Del Piero, infatti, ha ritrovato l’amore con la moglie Sonia Amoruso.

Del Piero e Sonia Amoruso, crisi coniugale superata

Un sentimento non semplice, ma che ora splende e impera nella vita di entrambi dopo un periodo tutt’altro che brillante. C’era aria di separazione, ma – fortunatamente – sembra essere tutto rientrato. Lo rivela in esclusiva il settimanale “Chi”: gli scatti densi di tenerezza della coppia rincuorano persino i più scettici in questo periodo di smarrimento.

Nuovi sorrisi, talvolta, fanno dimenticare – per quanto possibile – preoccupazioni di ogni sorta. Del Piero è pronto a scrivere una nuova pagina della sua vita, al fianco della persona che ama. Forse è proprio questo il gol più bello. In barba alle cadute e alla negatività. Quando l’epidemia da COVID-19 sarà terminata potremo, forse, rivedere la coppia anche in Italia. Per il momento si godono unione e serenità altrove.

