Ci sono delle abitudini sbagliate che con il passare del tempo possono danneggiare i polmoni e che andrebbero quindi cambiate al più presto.

I polmoni sono essenziali per la nostra sopravvivenza e per il mantenimento di uno stato di buona saluta generale. Grazie ad essi respiriamo, trasportiamo ossigeno a tutto l’organismo e smaltiamo le sostanze nocive.

Per questo motivo è indispensabile prendersene cura. E, per farlo è bene eliminare o modificare alcune abitudini che, alla lunga, possono gravare sui polmoni.

Azioni come respirare con la bocca aperta, mangiare male o restare fermi troppo a lungo, ad esempio, sarebbero da evitare.

