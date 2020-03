Coronavirus | Piacenza piange il consigliere Nelio Pavesi

Nuova vittima del Coronavirus: Nelio Pavesi, docente di musica, politico e pianista negli ultimi giorni era stato contagiato

Salgono anche oggi le vittime di Coronavirus e tra queste troviamo un consigliere comunale di Piacenza, Nelio Pavesi di 68 anni. Volto noto della politica locale, nei giorni scorsi era risultato positivo al test, insieme ad altri componenti della giunta, come la sindaca Patrizia Barbieri e l’assessore Jonathan Papamarenghi.

potrebbe interessarti: Coronavirus | Artisti uniti contro la paura da Vasco Rossi a Jovanotti

Per l’uomo sono spuntate delle complicanze che lo hanno portato al decesso. Tanti i messaggi che ricordano l’uomo. Amici ma anche colleghi politici che lo hanno elogiato per il suo grande impegno nello svolgere il suo compito. La prima a ricordalo, la sindaca Patrizia Barbieri: “Una scomparsa che ci lascia attoniti. Oggi piangiamo una figura istituzionale stimata per il suo impegno politico e culturale. Ma anche un amico che ha sempre avuto il coraggio di essere trasparente e onesto nell’esprimere il proprio pensiero, leale e coerente nel difendere le sue idee”.