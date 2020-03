Coronavirus: Un nuovo studio, ancora in corso, potrebbe portare all’estensione della distanza minima di sicurezza.

Un recente studio condotto da degli epidemiologi cinesi ha portato alla luce la possibilità che la distanza minima di sicurezza per non rischiare il contagio potrebbe dover essere estesa a 4,5 metri di distanza.

Lo studio, ancora in corso, si è basato su dei contagi avvenuti dopo che un passeggero con sintomi da Coronavirus è salito su un autobus.

