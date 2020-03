Coronavirus | Una donna resta bloccata in casa con il cadavere di suo marito in attesa di scoprire se era positivo o meno al virus

In provincia di Savona una donna sta vivendo in vero e proprio incubo. Come riportato dal portale web dell’Ansa, la signora è costretta a restare in casa con il cadavere di suo marito in attesa di scoprire se era positivo o meno al coronavirus.

Leggi anche:

#IORESTOACASA | Sgarbi ‘andando in giro non ti capita un c…o’

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Una volta comunicato del decesso, la donna ha rivelato che suo marito aveva tutti i sintomi della malattia e per questo motivo, prima di prelevarne il corpo, bisogna attendere i risultati del tampone. Qualora l’uomo fosse realmente positivo al test, anche sua moglie sarebbe a rischio di infezione.