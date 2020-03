Coronavirus | Artisti uniti contro la paura da Vasco Rossi a Jovanotti

Il Coronavirus ha mobilitato gli artisti italiani che, come Vasco Rossi, Jovanotti e tanti altri, stanno utilizzando i canali social per mantenere alto il morale dei fan e condividere l’hashtag più importante di questo momento storico.

Vasco Rossi non vive in Italia da tempo, ma naturalmente sta seguendo con la massima apprensione le vicende italiane sul Coronavirus.

Da diversi giorni il rocker ha cominciato a condividere messaggi di sostegno e di speranza con i propri fan. Hanno fatto lo stesso anche altri artisti, come Lorenzo Jovanotti ma anche Emma Marrone e Francesco Gabbani, il quale ha deciso di mettere in campo un’iniziativa concreta per combattere la noia con la cultura durante questo gravissimo momento storico e sociale.

Coronavirus: Vasco e Jovanotti diffondo l’hashtag del governo

“La cosa è seria e questa è una vera guerra” ha scritto sul proprio profilo Instagram Vasco Rossi nelle scorse ore, ribadendo la gravità della situazione italiana e soprattutto la necessità di attenersi alle nuove regole imposte dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio, che ha dichiarato Zona Rossa l’intera penisola italiana.

Nel proprio post Vasco ha inoltre toccato un tasto molto dolente, che ha rappresentato un enorme ostacolo al mantenimento delle misure di sicurezza, almeno fino a questo momento: le abitudini individuali.

“È il momento di combattere anche contro se stessi” ha scritto Vasco, sottolineando in maniera indiretta (ma nemmeno troppo) che è il momento di fare sacrifici, resistendo anche e soprattutto al desiderio di socialità che è proprio di moltissimi giovani, quei giovani che ignorando le misure restrittive messe in campo dal governo negli scorsi giorni, hanno affollato locali pubblici e privati, piazze e spiagge di tutta Italia.

Nello stesso messaggio il ragazzo che un tempo faceva una vita spericolata ha voluto ringraziare in prima persona anche tutti gli infermieri e i medici che stanno combattendo la guerra sanitaria italiana in prima linea e in prima persona, mettendo ogni giorno a repentaglio la propria incolumità a beneficio degli altri.

Il messaggio di Lorenzo Jovanotti

Anche Lorenzo Jovanotti ha deciso di lanciare un messaggio ai propri fan per invitarli ad affrontare nella maniera giusta il difficile periodo della quarantena volontaria.

Il rapper ha puntato su un tipo di messaggio completamente differente rispetto a quello di Vasco, sottolineando il fatto che si tratta di essere uniti e solidali, di fare squadra a protezione dei soggetti più deboli evitando di diffondere il contagio.

Lorenzo nelle scorse ore ha anche registrato un video in un spiega che, approfittando dello stop obbligatorio dei concerti ha cominciato a studiare un nuovo strumento, per la precisione uno strumento arabo a corde che aveva acquistato tempo fa ma che non aveva mai avuto il tempo di suonare.

L’invito di Lorenzo, quindi, è di sfruttare il tempo libero per migliorarsi e per studiare, per imparare cose nuove e per prepararsi al futuro, quando l’emergenza sarà passata. Nel frattempo, potrebbe essere uscito un disco nuovo di Jovanotti, tutto costruito intorno alla musica suonata con il nuovo strumento.

L’iniziativa di Francesco Gabbani e l’hashtag #iorestoacasa

Anche Francesco Gabbani non si arrende al pessimismo, e ha deciso di organizzare un evento speciale per tutti coloro che sentono la mancanza delle performance live dei propri artisti preferiti: l’ex vincitore di Sanremo ha dato appuntamento a tutti il 10 Marzo 2020 alle 16:00.

A dare visibilità a tutti i messaggi di incoraggiamento e agli inviti alla responsabilità personale è l’hashtag #iorestoacasa, con cui stanno venendo taggati sui social tutti i post italiani relativi alle misure per la prevenzione del contagio da Coronavirus.

