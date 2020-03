Come passare il tempo in casa in base al tuo segno zodiacale

Scopri come passare al meglio il tempo in casa da sola, in base al tuo segno zodiacale.

In questo particolare momento dell’anno nel quale, molti di noi si trovano a dover passare del tempo a casa da soli, la noia rischia di far capolino e di rendere le giornate insopportabili. Per fortuna ci sono tante cose che si possono fare e spesso basta solo trovare quella giusta per se al fine di sentirsi meglio e riuscire persino a riscoprire se stessi, sfruttando del tempo di qualità per capire cosa si ama fare.

Visto che determinate inclinazioni subiscono spesso e volentieri l’influenza delle stelle, oggi dopo aver visto qual è il modo con cui ogni segno dello zodiaco può tirarsi su di morale e qual è la cosa che ogni segno zodiacale dovrebbe ricordare sempre, scopriremo come passare del tempo di qualità da soli a casa in base al segno zodiacale d’appartenenza. Trattandosi di un aspetto particolarmente legato al modo di essere e alle emozioni che si provano, il consiglio è quello di controllare anche il profilo del proprio ascendente in modo da avere più di una possibilità dalla quale prendere spunto.

Astrologia: come passare il tempo da sola a casa in base al tuo segno zodiacale

Ariete – Tenendoti in forma

Per te che sei una persona particolarmente attiva e che ama vivere in modo attivo e dinamico, stare a casa è una condizione spesso spiacevole e tale da farti sentire come in prigione. Eppure, anche tu potresti sfruttare le ore in casa in modo proficuo, scaricando la tensione che altrimenti rischi di accumulare e impiegando il tempo in modo divertente. Un buon modo è quello di tenerti in forma. E le possibilità, in tal senso, sono diverse. Puoi rifarti il colore dei capelli, sperimentare nuove acconciature o trasformare in tuo bagno in una mini SPA in grado di rilassarti e di farti sentire più bella. Quando senti che l’energia che hai addosso è tanta, puoi fare degli esercizi in casa in modo da sentirti più bella. In questo modo, potrai riscoprire la tua immagine ed ottenere un miglior rapporto con te stessa, facendoti trovare pronta alla prima occasione per uscire.

Toro – Sperimentando in cucina

Visto che sei una persona particolarmente golosa ma sempre in lotta con il tempo, potresti approfittare delle ore trascorse tra le mura domestiche per cimentarti in cucina. Che si tratti di primi piatti, di secondi o di dolci, la scelta è ampia ti darà modo di scoprire ricette più complesse del solito in modo da migliorare le tue doti in cucina. Inoltre potrai mangiare ogni giorno manicaretti gustosi ed in grado di rimetterti in pace con il mondo. Una soluzione semplice e creativa che ben si sposa con il tuo modo di essere e con la necessità di tenerti impegnata in qualcosa di utile. Vuoi mettere poter far provare i tuoi nuovi piatti alle persone che ami? Senza contare le foto meravigliose che potrai fare nel frattempo sui social.

Gemelli – Coltivando un nuovo hobby

Per te che detesti la noia, restare in casa per troppe ore rappresenta un problema di entità cosmica. Per fortuna, ci sono diverse cose che puoi fare per ingannare il tempo e una tra queste è quella di iniziare a cimentarti in un nuovo hobby. Potresti iniziare con lo scegliere tra una delle tante cose che avresti sempre voluto fare ma per le quali non hai mail tempo. Ora che il tempo è dalla tua, non hai più scuse e farlo ti aiuterà sicuramente a conoscerti meglio e ad imparare qualcosa di nuovo. Due novità che ti aiuteranno a sentirti più serena e che aumenteranno non solo il buon umore ma anche la tua autostima. Dopotutto, saper fare qualcosa di nuovo ha sempre dei risvolti positivi, no?

Cancro – Guardando un film romantico

Di base non sei una persona che necessita di fare grande vita sociale e stare tra le mura di casa è una cosa che solitamente ti dona conforto. Per te, quindi, non ci sono chissà quali regole da seguire. In caso di un momento sotto tono, però, potresti trovare un po’ di sollievo guardando un bel film romantico. Il tuo bisogno di dolcezza sarà appagato e potrai concederti un’ora e mezza in cui sognare ad occhi aperti, fantasticando su qualcosa di speciale e prezioso. E cosa c’è di più piacevole di lasciarsi andare ai sogni? Magari far seguire un secondo film al primo e fare una full immersion in questioni sentimentali.

Leone – Facendo progetti per il futuro

Nella vita sei così presa dal lavoro e da nuovi modi per brillare che fai davvero fatica a trovarne per dar vita a nuovi progetti. Tanto che, per farcela, sei spesso costretta a rubare tempo a quello che invece dovresti dedicare a te stessa. Stare a casa ti da quindi modo di sbizzarrirti e dar vita ad una vera officina di idee, tutte pronte all’uso per quando arriverà il momento giusto. Approfitta quindi del tempo libero in più per prendere nota di idee che presto o tardi potrebbero rivelarsi utili. In questo modo non avrai la spiacevole sensazione di essere ferma e sarai al contempo più che produttiva, spianandoti la strada per il futuro. Cosa c’è di meglio, dopotutto, di un periodo nel quale poter andare avanti sulla base di idee già pronte?

Vergine – Rilassandoti come non mai

A te che ami stare a casa e oziare, qualche sessione in più di divano non dispiacerà affatto. Riposarti infatti è una cosa che non ti stanca mai. Anche nel tempo libero, però, è importante sapersi organizzare e per poter vivere al meglio ogni minuto. Così, potresti dividere la giornata scegliendo un momento nel quale dedicarti alla lettura ed uno da dedicare alla tua serie tv preferita. A ciò potrai aggiungere una mezz’oretta sui social e del tempo per chiacchierare al telefono con un’amica. Ciò che conta è non fare tutto insieme e godere di ogni singola attività sotto ogni aspetto. In questo modo il tempo ti sembrerà scorrere più rapido e serberai un ricordo migliore del tuo tempo libero e delle ore che ti sei dedicata con piacere.

