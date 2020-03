TEST PSICOLOGICO | Di che colore dipingeresti il ponte?

Di che colore dipingeresti il ​​ponte? La tua risposta rivela una parte nascosta della tua personalità, scopri quale.

Sono numerosissimi i test sulla personalità nati per rivelarti tutto ciò che ancora non conosci sulla tua personalità. Alcuni sono impressionanti poichè hanno una precisione sorprendente. Fai questo test e rimarrai sorpreso.

Ti potrebbe interessare anche >>> Chi è il più stupido di loro? La tua scelta rivela un aspetto della tua personalità!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Di quale colore dipingeresti il ponte?

Ti sei mai chiesto che tipo di persona sei? Sicuramente lo hai fatto e probabilmente ci sono cose di te che neppure tu stesso hai ancora capito. Capire chi siamo è un percorso introspettivo importante e ci aiuta a prendere le decisioni più adatte a noi e il nostro subconscio svolge un ruolo importante in questo processo.

Questo test analizza una scelta inconscia come quella del colore. Cerca di non impiegare più di qualche secondo per scegliere il colore che secondo te più si adatta a questo ponte, la scelta dovrebbe essere il più istintiva possibile. Dopo aver definito il colore del tuo ponte ideale, leggi il profilo corrispondente e ciò che rivela della tua personalità!

Se desideri un ponte dicolore ….

1/Rosso

Se dipingeresti il ponte di rosso, significa che la determinazione è l’imperativo dominante della tua personalità. Se fai una promessa la mantieni ad ogni costo e ai tuoi amici riservi sempre un trattamento speciale. Sei una persona empatica e ti immedesimi molto negli altri, questa qualità ti rende una persona particolarmente comprensiva e compassionevole nei confronti dei tuoi affetti. I tuoi cari ripongono molta fiducia in te e sei la prima persona alle quale si rivolgono per avere un buon consiglio ed è anche il motivo per il quale tu conosci sempre i segreti di tutti. Il tuo difetto maggiore è anche il tuo miglior pregio: sei troppo buono e corri spesso il rischio che le persone si approfittino del tuo buon cuore.

2/Blu

Se dipingeresti il ponte di blu, sei indubbiamente un grande romanticone. Le tue scelte vengono prese principalmente col cuore. Anche quando la tua mente ti suggerisce di fare il contrario. Sei molto istintivo e fai sempre la cosa che ti sembra essere la migliore al momento. Ami fare esperienze nuove e sperimentare perchè desideri scoprire se puoi allungare la lista delle cose che ti piacciono. Vivi nel momento presente e affronti la vita come viene, la preoccupazione del futuro o per il passato non fa parte di te.

3/Marrone

Se dipingeresti il ponte di marrone sei sicuramente una persona con una personalità molto ferma. Duro lavoro e serietà sono le tue prerogative e anche ciò che ti riempie di orgoglio agli occhi degli altri. Sembri una persona testarda in realtà sei solo molto decisa e sicura di te stessa. Niente puo ostacolarti dal raggiungimento dei tuoi obiettivi, vai come un treno e non perdi tempo in progetti che non ti portano da nessuna parte.

4/Verde

Se dipingeresti il ponte di verde sei una persona estremamente creativa. Gli altri si fidano di te quando devono fare una scelta perchè hai dimostrato di essere un vero buongustaio in ogni settore: musica, moda o in qualsiasi altro campo artistico. Hai un talento innato. Ami collezionare esperienze e non manchi mai di esprimere ciò che provi in ogni contesto, sia lavorativo che personale. Hai molte idee preziose, prendile in considerazione e mettile in pratica.

5/ Bianco

Se dipingeresti il ponte di bianco, sei in attesa qualcosa di bello e luminoso nella tua vita. Sei in un periodo critico della tua vita, dopo aver attraversato delle difficoltà che tihanno messo a dura prova, sei stanco e vuoi solo serenità intorno. Purtroppo per quanto tu possa esserti convinto che non soffrirai più perchè non lo meriti, la vita è piena di imprevisti e non c’è possibilità di tutelarsi. L’unica cosa che puoi fare è cercare di essere sempre positivo e ottimista e come dice un noto proverbio “Pensa bene che ti viene bene”, quindi metti da parte tutte le preoccupazioni.

6/Nero

Se dipingeresti il ponte di nero significa che sei una persona molto cauta. Dietro il tuo sorriso si nasconde una persona molto diffedente che cerca di tutelarsi e non permettere a nessuno di ferirla. Se tu ti aprissi di più potresti lasciarti cogliere da belle sorprese poichè quando crei un muro questo ti tiene lontano sia dal bene che dal male. Chi non ti conoscebene pensa di te che tu sia una persona molto fredda ed estramamente seria ma questa descrizione non potrebbe essere più lontana dalla realtà.

Ti potrebbe interessare anche >>> Test | La prima cosa che vedi rivela se sei razionale, intuitivo o spirituale

Nella nostra sezione dedicata a Psiche e Personalità troverai moltissimi altri test per divertirti e scoprire cose di te che probabilmente ancora non sai. Dai un’occhiata ai nostri test cliccando QUI.