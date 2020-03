Max Von Sydow è morto | L’annuncio della moglie

La moglie dell’attore svedese, Max Von Sydow ha diffuso l’annuncio della morte del protagonista de “L’esorcista” e di tanti film di Ingmar Bergman, con cui era sposata dal 1977

L’attore Max Von Sydow si è spento all’età di 90 anni. L’annuncio è stato diffuso da sua moglie, Catherine Brelet, con la quale l’attore era sposato. L’artista svedese, che è stato protagonista di tantissime pellicole, ha prestato il volto a molti personaggi dei film di Ingmar Bergman che lo reputava uno dei suoi attori preferiti. Max Von Sydow è famoso anche per la celebre scena di un film in cui sfida a scacchi la morte, chiedendo di aver salva la vita in caso di vittoria.

Costellata di successi, la vita dell’attore svedese è risultata piena e appagata e ricca dell’affetto di un pubblico appassionato del suo talento.

Gina D’Antonio