Invidia | proprietà e benefici | Come utilizzarlo in cucina

L’ invidia è una pianta che apporta benefici al nostro organismo. Scopriamo tutte le proprietà e come si può utilizzare in cucina.

L’indivia è una pianta, che spesso viene confusa con la cicoria, anche se presentano differenze rilevanti, perchè ha un sapore un pò amaro, la possiamo trovare riccia e chiara, con un cuore ricco di foglie.

E’originaria del bacino del Mediterraneo, si utilizza in cucina in diversi modi, esplica diversi benefici per la nostra salute, questo grazie alle innumerevoli proprietà, in quanto è povera di grassi, ma ricca in sali minerali.

Scopriamo tutti i benefici dell’invidia e come utilizzarla in cucina.

Invidia: proprietà e benefici

L’indivia è una pianta che si adatta a diversi climi, mediamente a quelli freddi, ma non gelati, infatti a temperature che vanno da 0 ai -5 gradi, non riescono.

Esistono tre varietà:

scarola : presenta le foglie più croccanti, allungate e di colore che va dal giallo del cespo fino alle foglie esterne verde chiaro o scuro;

: presenta le foglie più croccanti, allungate e di colore che va dal giallo del cespo fino alle foglie esterne verde chiaro o scuro; riccia : si trova prevalentemente in inverno, si presenta con foglie di colore verde e con i bordi arricciati, non formano un grumolo;

: si trova prevalentemente in inverno, si presenta con foglie di colore verde e con i bordi arricciati, non formano un grumolo; belga: le foglie sono di colore bianco e la forma ricorda quella di un radicchio.

L’indivia è un ortaggio che presenta diverse proprietà nutrizionali, è una verdura molto preziosa per la nostra salute, scopriamo il perchè.

Calorie e valori nutrizionali

L’invidia possiede solo 15 di kcal per 100 g, contiene:

acqua: 93 g di acqua, 1,6g di

fibra totale: 1,6 g perfette per chi soffre di irregolarità intestinale;

carboidrati: 2,7 g

proteine: 0,9 g

lipidi: 0, 3 g

potassio: 380 mg

sodio: 10 mg

calcio: 93 mg

fosforo: 31mg di fosforo

acido folico

vitamina A, C K e vitamine del gruppo B.

L’invidia è consigliata per le persone che seguono una dieta dimagrante, in quanto contiene contiene pochi grassi ed aumenta la sazietà.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:Patate | benefici per il nostro organismo e possibili controindicazioni

Quindi possiamo concludere definendo l’invidia:

alleata del sistema immunitario , grazie al suo elevato contenuto di vitamina C;

, grazie al suo elevato contenuto di vitamina C; utile per la sintesi del collagene;

mantiene l’integrità dei vasi sanguigni;

protegge dalle infezioni virali: in quanto va a rinforzare i globuli bianchi;

accelera la guarigione delle ferite;

facilita il transito intestinale: grazie alle fibre presenti in quest’ortaggio;

riduce la glicemia ed il colesterolo cattivo: perfetti per i pazienti obesi e diabetici.

perfetti per i pazienti obesi e diabetici. importante per la pelle e la vista;

rafforza il nostro sistema immunitario: grazie alla vitamina C;

svolge un ruolo importante nella coagulazione del sangue, in quanto aiuta il sangue quindi a coagulare normalmente, per la presenza della vitamina K;

regola i livelli di colesterolo nel sangue: non solo non fanno aumentare il metabolismo corporeo e vanno a regolare la pressione arteriosa;

previene le malformazioni come la spina bifida : grazie alla presenza di acido folico;

: grazie alla presenza di acido folico; proteggere le ossa dalle fratture: per la presenza della vitamina K.

Come utilizzarla in cucina

L’invidia è molto versatile in cucina, si può utilizzare sia cruda che cotta, che va a smorzare il tipico sapore amaro, però come tutte le verdure, le sostanze nutritive tendono a perdersi con il trattamento termico.

Ecco come prepararla:

bollita saltata in padella cotta a vapore grigliata: la varietà belga

Nel caso della cottura sulla griglia, si va ad esaltare il suo sapore, poi la potete condire semplicemente con un filo di olio extra vergine di oliva e un pò di pepe nero e del prezzemolo. Potete accompagnare il piatto con formaggi freschi e stagionati, del pesce e carne alla brace.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

L’indivia scarola invece viene utilizzate per la preparazione di minestre, zuppe e per farcirla, potete saltarla in padella, così perderà il sapore amaro. Se non si voglio perdere le sue proprietà nutritive, potete cuocere al vapore.

E’ importante oltre alla cottura, acquistare l’invidia di qualità, in quanto non deve presentare:

foglie macchiate

bordi anneriti

cespo: deve essere di un colore brillante

non deve essere appassito.

foglie croccanti al tatto

Dopo l’acquisto, l’invidia si può conservare in frigo per 4-5 giorni, avvolta in un foglia di carta o di carta assorbente, invece se decidete di cuocerla, potete conservarla per qualche giorno in più.

E’ fondamentale prestare attenzione alla pulizia, come per tutte le verdure ed ortaggi, no è difficile, ma neanche semplice, in quanto a differenza di altre, presenta foglie molto compatte che richiedono particolare attenzione.

Iniziate ad incidere la parte inferiore, eliminando il torsolo, aiutandovi con un coltello ben affilato e lama seghettata. Togliete le foglie esterne, che sono di colore un pò più scuro, staccate quelle interne piano, poi lavatele sotto acqua corrente fredda.

Poi procedete al taglio, dipende dalla ricetta che dovrete preparare, ecco alcune ricette da preparare a casa in modo facile e veloce:

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Involtini di bietola al forno | un contorno diverso dal solito