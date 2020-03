Coronavirus | Chiara Ferragni, anche l’influencer dà il suo contributo

In questo periodo di tensione ed emergenza per il Coronavirus, anche gli influencer possono fare la loro parte. L’esempio di Chiara Ferragni.

A cosa servono gli influencer? La domanda se la sono posta, spesso, i più anziani. Parecchie persone, infatti, ritengono che questa nuova categoria lavorativa (sintetizzata con la nomenclatura di imprenditori digitali) non sia – a conti fatti – un vero e proprio impiego. Addirittura c’è chi ci vede (e sempre ci vedrà) della malafede. Le aziende più grandi sfruttano i volti di giovani e meno giovani dalle belle speranze per il proprio tornaconto, questo il luogo comune più diffuso.

Quando, invece, si va a toccare gli influencer più celebri – coloro che sul Web spostano e fatturano guadagni importanti – essendo ineccepibili professionalmente, vengono visti come la parte ‘viziata’ dello star system: “Hanno fatto i soldi senza saper far nulla di concreto”. Mettere a disposizione di un pubblico il proprio privato, attraverso i social media, nella maggior parte dei casi, viene ancora concepito come un abuso. Talvolta un oltraggio. Il confine fra ipertrofia mediatica e ribalta popolare è piuttosto labile.

Coronavirus Italia, fare l’influencer può essere una risorsa: il contributo della Ferragni

Nel periodo storico del Coronavirus, però, ci accorgiamo come queste figure possano tornare utili alla comunità: si veda il caso Chiara Ferragni. Una delle prime ad entrare ed espandersi attraverso i social media per far conoscere sé stessa e il proprio mondo. Il suo volto, con il favore del tempo e le capacità, è diventato un vero e proprio marchio di credibilità e sostenibilità: non solo le case di moda si affidano a lei per veicolare capi d’abbinamento, accessori e quant’altro.

Da sola conta 19 milioni di followers. Quindi, vista la sua popolarità in Rete, ha scelto – anche suggerita da chi le cura la comunicazione (il suo impatto sul Web dà lavoro a oltre 40 persone con relative famiglie) – di mettersi in gioco in prima persona per invitare i propri affezionati a rispettare le regole imposte dagli organi di Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Inoltre, l’influencer cremonese ha donato 100.000 euro al San Raffaele. In accordo anche con suo marito Fedez: i Ferragnez più forti del Coronavirus, questo è il senso delle iniziative social che l’imprenditrice sta portando avanti. Perchè dietro il restare a casa c’è molto altro: “La cosa che ci deve rincuorare è che il periodo è limitato e se noi ci atteniamo alle precauzioni che ci sono state date quest’epidemia avrà una vita molto più breve”, ha spiegato la Ferragni.

Uscire dalle proprie abitazioni, specialmente se si è residenti nelle zone più a rischio, potrebbe propagare il contagio. Il pericolo maggiore è che gli ospedali vengano presi d’assalto e non ci sia spazio e tempo sufficiente per curare tutti a dovere: il COVID-19 si propaga rapidamente – ha spiegato la Ferragni – se il contagio dovesse diffondersi ancor più velocemente, poi il personale sanitario – in mancanza dei mezzi adeguati – sarà costretto a fare una selezione fra persone curabili e non. In merito a criteri variabili che includono anche le aspettative di vita e l’età. Siccome le persone maggiormente delicate sono quelle più anziane, l’importante è “non arrivare a questo punto, ve ne prego”.

L’appello accorato della Ferragni sta riscuotendo un discreto ritorno, in termini di pubblico ed impatto mediatico. Quando la popolarità è messa al servizio del buon senso – al netto dei possibili detrattori – è sempre un valore aggiunto. Inoltre, l’imprenditrice ha inaugurato una raccolta fondi (disponibile al link https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva) per fronteggiare – insieme all’aiuto di chi vorrà sostenerla – questo periodo particolarmente complesso e delicato. Ecco, forse, a cosa può servire oggi l’influencer: a dare concretezza nello smarrimento più totale.

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di istituire una raccolta fondi per creare nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva al San Raffaele.

E tra l’altro hanno donato 100 mila euro al medesimo ospedale CHAPEAUpic.twitter.com/V1lQhNry2m — UnKnOwN (@aR21ooo) March 9, 2020

