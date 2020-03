Belen Rodriguez, in piena zona rossa, mostra come passa il tempo nella sua casa di Milano.

Nel bel mezzo del Coronavirus e mentre molti cercano ancora di capire le nuove regole da seguire per evitare la diffusione del virus, Belen Rodriguez ha deciso di mostrare sui social come combatte la noia. Nella sua casa di Milano, divenuta zona rossa da ieri, la show girl ha mostrato momenti di vita con i genitori, il fratello Jeremias e degli amici stretti. Le sue strategie anti noia sembrano essere la musica, il buon cibo e le persone giuste al suo fianco. De Martino, non era presente perché via per lavoro.

