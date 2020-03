Astrologia | Perché temi di impegnarti in amore

Scopri perché ogni segno dello zodiaco ha paura di impegnarsi in amore.

L’amore è un sentimento a cui tutti ambiscono e che fa sognare da sempre i cuori di tutte le età. Eppure, quando ci si scopre innamorati, alle volte, può capitare di aver paura di impegnarsi seriamente. Ciò può dipendere da diversi motivi come traumi passati, paura di legarsi indissolubilmente a qualcuno, voglia di libertà, etc… Come ovvio che sia, ognuno di noi ha motivi diversi che a volte possono essere conosciuti, mentre altre sono del tutto inconsci. Motivi che possono portare ad un vero e proprio timore riguardo le relazioni con gli altri.

E, visto che la paura di impegnarsi in una relazione sentimentale, può dipendere almeno in parte anche dall’influenza che le stelle hanno su ognuno di noi, oggi dopo aver visto come sarà l’amore nel mese di Marzo e come tirarsi su di morale in base al proprio segno zodiacale, scopriremo cosa temono i segni zodiacali riguardo l’impegnarsi sentimentalmente. Trattandosi di un aspetto legato in modo particolare al modo di essere e di sentire, il consiglio è quello di controllare anche il profilo dell’ascendente di ogni segno dello zodiaco, in modo da avere un’idea chiara sulle origini delle loro paure.

Astrologia – Ecco cosa temono i segni zodiacali da una relazione importante

Ariete – Hanno paura di perdere occasioni importanti

I nati sotto il segno dell’Ariete vivono alla giornata e tendono ad essere concentrati sempre e solo su se stessi. Dal punto di vista sentimentale, amano vivere emozioni forti ed in questo contesto si concentrano i loro timori. Se pensano ad una storia importante, infatti, la paura che hanno è quella di precludersi qualcosa di speciale, perdere un’occasione o addirittura qualcuno più adatto a loro. Fermarsi viene percepito da loro come un accontentarsi e chiudersi a nuove possibilità. Questa paura è quindi molto forte e a volte rischia di diventare la vera causa che li porta a perdersi l’occasione della vita. Un aspetto al quale dovrebbero prestare particolarmente attenzione.

Toro – Temono di poter soffrire per una delusione

Quando amano, i nativi del Toro hanno un modo strano per farlo. In genere tendono infatti a mantenere sempre una sorta di distanza, tenendo il partner lontano dal loro mondo interiore e dal gruppo ristretto formato da amici e parenti. Avviare una relazione importante, quindi, per loro significa mettersi a nudo, offrendo all’altra persona più possibilità per colpirli nei punti deboli. Far entrare la persona con la quale stanno nella loro cerchia ristretta, significa considerarla di famiglia. Ciò li porta ad aprirsi in modo totale, a confidarsi e a fidarsi ciecamente. Un tradimento o una delusione, in tal senso, sarebbe quindi vissuta con particolare sofferenza. E questo è esattamente ciò che temono da una relazione seria. Una paura che a volte possono riuscire a sconfiggere anche dopo mesi o anni di relazione. Per fortuna, quando ci riescono il senso di serenità e di appartenenza che raggiungono li ripaga di ogni timore iniziale.

Gemelli – Temono il cambiamento

Per quanto possa suonare strano, i nati sotto il segno dei Gemelli, solitamente tanto restii alle cose stabili, davanti ad una storia seria temono proprio il contrario. La loro più grande paura riguarda infatti quella di legarsi a qualcuno per poi perderlo. In campo sentimentale, infatti, per quanto restii alla noia e alla monotonia, tendono a prediligere storie importanti e il timore di soffrire per via di un abbandono è sempre costante. Per fortuna, il loro modo di essere e la capacità che hanno di legarsi agli altri con estrema facilità, li aiuta a superare abbastanza in fretta i timori iniziali. E anche se in piena relazione, la paura di trovarsi improvvisamente da soli, tende spesso a prendere il sopravvento, riescono comunque a conviverci e a superare ogni “crisi” grazie alla loro proverbiale positività.

Cancro – Vivono i timori del passato

I nativi del Cancro sono persone sensibili e per certi versi anche fragili. Ciò li porta a portarsi dietro ogni brutta esperienza del passato. Tra queste ci sono ovviamente quelle sentimentali e, inutile dirlo, le delusioni avute da eventuali ex. Approcciarsi ad una nuova storia spinge quindi i nativi del segno ad aprire vecchie ferite e a temere di poter soffrire di nuovo. Per questo motivo, tendono a muoversi andandoci piano, cercando di mantenere le cose il più possibile leggere e tutto fin quando non riescono a sentirsi finalmente sicuri. Per fortuna, il loro senso del romantico e la voglia di vivere un amore, li aiuta pian piano a superare ogni possibile paura e ad affrontare poco alla volta i fantasmi che si portano dietro, riuscendo ad aprirsi al nuovo partner e facendo così evolvere, sempre con i loro tempi, la loro relazione.

Leone – Temono di aprirsi con la persona sbagliata

Per i nati sotto il segno del Leone, una relazione seria è anche un modo per trovare un compagno con cui fare squadra e del quale potersi fidare al 100%. Questo aspetto li porta spesso e volentieri a temere di legarsi in modo impegnativo perché ciò significa anche rischiare di aprirsi con la persona sbagliata. Nel caso la storia finisse, infatti, perderebbero non solo un compagno ma anche un partner nella vita. Cosa che temono di non potersi permettere e che, di conseguenza, li spinge a ragionare più e più volte prima di lasciarsi veramente andare in una relazione. Un aspetto che dovrebbero imparare a considerare anche da altri punti di vista. Il rischio è infatti quello di restare soli e di perdere la persona giusta solo per una paura che potrebbe rivelarsi del tutto ingiustificata.

Vergine – Hanno paura di non essere accettati

Sebbene abbiano spesso dei modi di fare discutibili e appaiono più che mai sicuri del loro modo di essere, i nativi della Vergine temono tantissimo il parere degli altri. E, in particolar modo, temono quello delle persone che sentono importanti nella loro vita. Quando si trovano a valutare la possibilità di intraprendere una storia d’amore, finiscono quindi con il porsi diversi paletti, molti dei quali inutili e decisamente nocivi. Per fortuna, alla fine, se davvero coinvolti, decidono quasi sempre di rischiare. Il rischio, però, è quello di metterci troppo tempo e di perdere la persona giusta o in grado di capirli e accettarli così come sono. Motivo per cui dovrebbero imparare ad essere un po’ più istintivi, almeno in amore.

