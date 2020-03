Il presidente della Regione Lazio pubblica un video. Zingaretti annuncia su Facebook “Anche io ho il Coronavirus”.

Anche Zingaretti colpito dal Coronavirus che sta dilagando senza ancora una fine. Lo annuncia pubblicamente lui stesso su uno dei social più acclamati, Facebook. Il post del segretario del PD e presidente della Regione Lazio rassicura i fruitori del social network dicendo che adotterà tutte le procedure del caso.

Questo virus dilaga e sembra non abbia intenzione di fermarsi

Moltissime attività facenti parte di molteplici ambiti sono state rimandate a giugno. Si sta facendo davvero di tutto per incrementare il numero dei posti in terapia intensiva. Si pensa inoltre di tramutare strutture alberghiere in luoghi nei quali sarà possibile ricevere assistenza.

Nei piani alti del governo ci si attiva per concretizzare mosse sempre più drastiche e celeri per sopperire ad una condizione odierna della quale non sappiamo affatto l’evolversi.

Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha contratto il Coronavirus

Sono trascorse due settimane dal primo decreto che sanciva contenimento e individuazione di 11 comuni da mettere in quarantena ma pare che il contagio non abbia alcuna intenzione di arrestarsi e così, oggi, anche Nicola Zingaretti ci informa di essere stato colpito.

La Lombardia resta la regione con il più alto tasso di contagi. Sarà il governo nella giornata odierna a decidere se allungare o no il periodo di isolamento che già riguarda le zone in quarantena. Il virus si sta diffondendo via via in altri Stati che stanno anche adoperandosi secondo misure preventive anche isolando sempre di più il nostro paese.

Nicola Zingaretti parla così nel video postato su Facebook

“I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto!”

“Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti per tutti in questo momento. Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare”

La situazione sembra evolversi di giorno in giorno e fare i conti con questa epidemia sta diventando un vero e proprio allarme globale.